***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2021 16:26
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Gebze'de bulunan fabrikamıza ilişkin olarak, Tek Gıda İş Sendikası ile 01.01.2022-31.12.2023 dönemi için geçerli olmak üzere 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 03.11.2021 tarihinde ilk toplantının gerçekleşmesi üzerine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974445
BIST
16:271.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,74
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:279,7008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0984
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:2711,2363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1130
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:27552,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 552,03
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:27
|IHAAS
|5,06
|27.603.256
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.426.580
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.283.171
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|46.570.982
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|305.547.678
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.284.002
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|104.055.470
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.151.184
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.527.126
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.521.889
|% -9,81
|
|GARAN
|10,17
|3.446.325.734
|% 0,10
|
|THYAO
|15,54
|1.811.359.906
|% 0,32
|
|SISE
|8,73
|1.117.923.727
|% 1,28
|
|FROTO
|198,40
|1.086.409.253
|% 2,74
|
|TSPOR
|5,05
|990.445.437
|% -5,96
|
|EKGYO
|1,96
|794.821.394
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,83
|985.697.384
|% 0,00
|
|GARAN
|10,17
|3.446.325.734
|% 0,10
|
|TSKB
|1,41
|380.927.788
|% 2,92
|
|TSPOR
|5,05
|990.445.437
|% -5,96
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6939
|9,7008
|% 1,02
|
|Euro
|11,2203
|11,2363
|% 1,02
|
|Sterlin
|13,1789
|13,2449
|% 1,10
|
|Frank
|10,5672
|10,6308
|% 1,05
|
|Riyal
|2,5750
|2,5879
|% 0,89
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-18,17
|
|Altın Gr.
|552
|552
|0,39
|
|Cumhuriyet
|3.659
|3.715
|29,00
|
|Tam
|3.639
|3.730
|23,51
|
|Yarım
|1.759
|1.804
|11,37
|
|Çeyrek
|882
|902
|5,69
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,45
|82,45
|-2,27
|
Seans Raporu
16:27
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-
16:38FADE
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 7.13 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 311, 063 adet işlem
-
16:37ZRGYO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 846, 664 adet işlem
-
16:35RTALB
Yüzde -3.30 oranında düşüşle 21.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 231, 409 adet işlem
-
16:34TRILC
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 9.42 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 455, 782 adet işlem
-
16:32AYEN
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 279, 631 adet işlem