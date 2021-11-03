Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.11.2021 16:26



***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Gebze'de bulunan fabrikamıza ilişkin olarak, Tek Gıda İş Sendikası ile 01.01.2022-31.12.2023 dönemi için geçerli olmak üzere 25. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 03.11.2021 tarihinde ilk toplantının gerçekleşmesi üzerine başlamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974445


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:271.530
Değişim :  -0,18% |  -2,74
Açılış :  1.533  
Önceki Kapanış :  1.533  
En Yüksek
1.541 En Düşük
1.492
BIST En Aktif Hisseler16:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 5,06 27.603.256 % 10,00  
TUREX 13,35 81.426.580 % 9,97  
PRKAB 24,70 180.283.171 % 9,97  
DOBUR 70,80 46.570.982 % 9,94  
ERBOS 135,00 305.547.678 % 9,93  
daha fazla
16:27 Alış Satış %  
Dolar 9,6939 9,7008 % 1,02  
Euro 11,2203 11,2363 % 1,02  
Sterlin 13,1789 13,2449 % 1,10  
Frank 10,5672 10,6308 % 1,05  
Riyal 2,5750 2,5879 % 0,89  
daha fazla
16:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.770 1.770 -18,17  
Altın Gr. 552 552 0,39  
Cumhuriyet 3.659 3.715 29,00  
Tam 3.639 3.730 23,51  
Yarım 1.759 1.804 11,37  
Çeyrek 882 902 5,69  
Gümüş.Ons 23,14 23,16 -0,38  
Gümüş Gr. 7,25 7,26 -0,01  
B. Petrol 82,45 82,45 -2,27  
Seans Raporu 16:27
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru