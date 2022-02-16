***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.02.2022 17:03
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 28.05.2021, 01.07.2021,15.07.2021 and 04.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız.
Daha önce ilgi özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Mondelez International Inc. tarafından global seviyede Chipita Global S.A.'nın satın alımı ilgili şirket gruplarının ana ortaklıkları seviyesinde yapılan anlaşmalar tamamlanmıştı.
Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Chıpıta Gıda Üretim A.Ş.'nin (Chipita Türkiye), Mondelez Grup Şirketi bünyesine katılmasını takiben Mondelez International politika ve prosedürlerine uyum faaliyetleri kapsamında gerekli operasyonel ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması için hazırlık çalışmalarının başlatılmasına, bu kapsamda Chipita Türkiye'nin belirli fonksiyon ve iş kollarının Şirketimiz Kent Gıda tarafından devralınması da dahil olmak üzere, çeşitli olasılıkların değerlendirilmesine ve söz konusu değerlendirmenin yapılabilmesi için gerekli tüm fizibilite, pazar analizi ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Önceki açıklamamızda duyurulduğu gibi, Chipita Türkiye ile Şirketimiz Kent Gıda faaliyetlerine Mondelez International şirketler grubunun üyeleri olarak ayrı tüzel kişilikleri haiz şekilde devam edeceklerdir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002100
BIST
14:172.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,09
|Açılış
|: 2.050
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|Önceki Kapanış
|: 2.041
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2.059
En Düşük
2.018
14:1713,6158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
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|Açılış
|: 13,6100
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|Önceki Kapanış
|: 13,6170
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En Düşük
13,5639
14:1715,5112
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829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:15
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.529.115
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.537.032
|% 9,93
|
|DESA
|12,96
|10.561.143
|% 9,46
|
|ERSU
|6,40
|117.924.877
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.403.352
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|AVHOL
|6,12
|10.878.027
|% -9,87
|
|THYAO
|29,76
|4.257.300.860
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,87
|1.272.061.094
|% 0,00
|
|TUPRS
|196,00
|974.214.710
|% 0,20
|
|EREGL
|28,58
|943.911.037
|% 1,42
|
|YKBNK
|4,06
|601.296.406
|% 1,25
|
|YKBNK
|4,06
|601.296.406
|% 1,25
|
|THYAO
|29,76
|4.257.300.860
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,87
|1.272.061.094
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|225.503.753
|% -1,27
|
|BUCIM
|1,83
|115.174.501
|% 7,02
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6100
|13,6168
|% 0,15
|
|Euro
|15,4972
|15,5093
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,4768
|18,5695
|% 0,27
|
|Frank
|14,7253
|14,8140
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6177
|3,6358
|% 0,15
|
|14:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.885
|1.885
|12,70
|
|Altın Gr.
|826
|827
|8,11
|
|Cumhuriyet
|5.488
|5.571
|76,00
|
|Tam
|5.464
|5.600
|77,09
|
|Yarım
|2.641
|2.709
|37,29
|
|Çeyrek
|1.325
|1.354
|18,64
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,69
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,37
|10,39
|0,05
|
|B. Petrol
|92,82
|92,82
|-1,99
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