***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 28.05.2021, 01.07.2021,15.07.2021 and 04.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız.Daha önce ilgi özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Mondelez International Inc. tarafından global seviyede Chipita Global S.A.'nın satın alımı ilgili şirket gruplarının ana ortaklıkları seviyesinde yapılan anlaşmalar tamamlanmıştı.Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Chıpıta Gıda Üretim A.Ş.'nin (Chipita Türkiye), Mondelez Grup Şirketi bünyesine katılmasını takiben Mondelez International politika ve prosedürlerine uyum faaliyetleri kapsamında gerekli operasyonel ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması için hazırlık çalışmalarının başlatılmasına, bu kapsamda Chipita Türkiye'nin belirli fonksiyon ve iş kollarının Şirketimiz Kent Gıda tarafından devralınması da dahil olmak üzere, çeşitli olasılıkların değerlendirilmesine ve söz konusu değerlendirmenin yapılabilmesi için gerekli tüm fizibilite, pazar analizi ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Önceki açıklamamızda duyurulduğu gibi, Chipita Türkiye ile Şirketimiz Kent Gıda faaliyetlerine Mondelez International şirketler grubunun üyeleri olarak ayrı tüzel kişilikleri haiz şekilde devam edeceklerdir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002100BIST