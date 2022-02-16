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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.02.2022 17:03
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İlgi: 28.05.2021, 01.07.2021,15.07.2021 and 04.01.2022 tarihli özel durum açıklamalarımız. 
  
Daha önce ilgi özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Mondelez International Inc. tarafından global seviyede Chipita Global S.A.'nın satın alımı ilgili şirket gruplarının ana ortaklıkları seviyesinde yapılan anlaşmalar tamamlanmıştı.
 
Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Chıpıta Gıda Üretim A.Ş.'nin (Chipita Türkiye), Mondelez Grup Şirketi bünyesine katılmasını takiben Mondelez  International politika ve prosedürlerine uyum faaliyetleri kapsamında gerekli operasyonel ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması için hazırlık çalışmalarının başlatılmasına, bu kapsamda Chipita Türkiye'nin belirli fonksiyon ve iş kollarının Şirketimiz Kent Gıda tarafından devralınması da dahil olmak üzere, çeşitli olasılıkların değerlendirilmesine ve söz konusu değerlendirmenin yapılabilmesi için gerekli tüm fizibilite, pazar analizi ve benzeri çalışmaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Önceki açıklamamızda duyurulduğu gibi, Chipita Türkiye ile Şirketimiz Kent Gıda  faaliyetlerine Mondelez  International şirketler grubunun üyeleri olarak ayrı tüzel kişilikleri haiz şekilde devam edeceklerdir.
  
            
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002100


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Yarım 2.641 2.709 37,29  
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