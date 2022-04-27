***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2022 17:21
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Mondelez Şirketler Topluluğu üyeleri arasında, 2022 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmuştur:
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-17.1" sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi gereğince, Kent Gıda ile Mondelez Europe GmbH ve Mondelez Global LLC ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ile Mondelez Europe GmbH ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul alım işlemlerinin kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2022 yılında da satış ve alım işlemlerinin bu limitlerin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Mondelez Europe GmbH ve Mondelez Global LLC ile arasındaki alım/satış işlemlerinin, koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, önceki yıllarla uyumlu ve mevcut piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024332
BIST
18:052.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -23,01
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.428
18:0514,7622
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0462
|Açılış
|: 14,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
18:0515,5796
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0469
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5141
18:05899,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,48
|Açılış
|: 899,39
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|EGGUB
|251,90
|11.586.644
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.799.857
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|1.135.939
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|12.853.163
|% 9,97
|
|BASGZ
|16,23
|601.821.150
|% -9,98
|
|DAGHL
|25,14
|1.872.025
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,72
|53.075.812
|% -9,92
|
|OTTO
|34,00
|820.651
|% -8,70
|
|KZBGY
|64,40
|35.057.624
|% -6,94
|
|THYAO
|40,50
|6.714.440.475
|% 0,00
|
|GARAN
|14,98
|2.361.399.095
|% 0,07
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|EREGL
|33,16
|1.648.258.685
|% -3,44
|
|SISE
|17,71
|1.526.524.599
|% -0,62
|
|ALBRK
|1,26
|555.753.148
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,65
|1.108.462.896
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,91
|1.394.135.355
|% -0,81
|
|SKBNK
|1,21
|246.709.369
|% 10,00
|
|AKBNK
|8,97
|1.731.439.280
|% -1,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7599
|14,7644
|% -0,30
|
|Euro
|15,5334
|15,5766
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,3628
|18,4549
|% -0,85
|
|Frank
|15,1396
|15,2308
|% -0,52
|
|Riyal
|3,9271
|3,9468
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|8,95
|
|Altın Gr.
|900
|900
|1,93
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.954
|6.102
|-24,87
|
|Yarım
|2.878
|2.952
|-12,04
|
|Çeyrek
|1.443
|1.476
|-6,02
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|-0,08
|
|B. Petrol
|107
|107
|2,42
|
Seans Raporu
18:05
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17:59KZBGY
Yüzde -7.01 oranında düşüşle 64.35 lira fiyatla işlem gören hissede 440, 389 adet işlem
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17:57XU030
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17:57XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 34, 065.00 milyon TL de
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17:57BMSTL
Yüzde -4.47 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 715, 112 adet işlem
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17:56BMSCH
Yüzde -9.68 oranında düşüşle 7.74 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 326, 378 adet işlem