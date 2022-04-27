***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.04.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Mondelez Şirketler Topluluğu üyeleri arasında, 2022 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmuştur:"Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-17.1" sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesi gereğince, Kent Gıda ile Mondelez Europe GmbH ve Mondelez Global LLC ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul satış işlemlerinin kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarda yer alan hasılat tutarına olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ile Mondelez Europe GmbH ile yaygın ve süreklilik arz eden mamul alım işlemlerinin kamuya açıklanan 2021 yılı finansal tablolarda yer alan satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaşması ve 2022 yılında da satış ve alım işlemlerinin bu limitlerin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işlemi gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda Mondelez Europe GmbH ve Mondelez Global LLC ile arasındaki alım/satış işlemlerinin, koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde, önceki yıllarla uyumlu ve mevcut piyasa koşullarına uygun olduğu değerlendirilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024332BIST