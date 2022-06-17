***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce ilgili özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Mondelez International Inc. tarafından global seviyede Chipita Global S.A.'nın satın alımı ilgili şirket gruplarının ana ortaklıkları seviyesinde yapılan anlaşmalar tamamlanmıştı.Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Chıpıta Gıda Üretim A.Ş.'nin (Chipita Türkiye), Mondelez Grup Şirketi bünyesine katılmasını takiben, Mondelez International politika ve prosedürlerine uyum faaliyetleri kapsamında gerekli operasyonel ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması için hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin çalışmalar sonucunda:1. DRT Kurumsal Finans ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından düzenlenen değerleme raporu uyarınca müşterilere mal satma, müşteri ilişkilerini yönetme, ticari faaliyetler aracılığıyla kategori ve marka stratejisi yürütülmesi, müşteri hizmetleri ve Türkiye'deki ticari pazarlama faaliyetlerini barındıran satış işkolu ("Satış İşkolu") için belirlenen adil piyasa değerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 9. Maddesinde yer alan eşikleri aşmadığı tespit edilmiş, bu hususta sürecin takip edilmesine ve gerekli bilgilerin kamuya açıklanması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine,2.Chipita Türkiye ile 30.06.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere bir Varlık Devir Sözleşmesi imzalanarak DRT Kurumsal Finans ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporuna göre belirlenen adil piyasa değeri üzerinden Satış İşkolu'nun Şirket tarafından Chipita Türkiye'den devralınmasına,3.Şirketimiz ve Chipita Türkiye arasında, Varlık Devir Sözleşmesi'nde öngörülen işlemler kapsamında gerekli olabilecek ilişkili taraf sözleşmelerinin imzalanmasınakarar verilmiştir. Önceki açıklamamızda duyurulduğu gibi, Chipita Türkiye ile Şirketimiz Kent Gıda faaliyetlerine Mondelez International şirketler grubunun üyeleri olarak ayrı tüzel kişilikleri haiz şekilde devam edeceklerdir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038081BIST