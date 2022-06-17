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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.06.2022 18:13
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Daha önce ilgili özel durum açıklamalarımızda belirtildiği üzere, Mondelez International Inc. tarafından global seviyede Chipita Global S.A.'nın satın alımı ilgili şirket gruplarının ana ortaklıkları seviyesinde yapılan anlaşmalar tamamlanmıştı.
Türkiye'de faaliyet göstermekte olan Chıpıta Gıda Üretim A.Ş.'nin (Chipita Türkiye), Mondelez Grup Şirketi bünyesine katılmasını takiben, Mondelez  International politika ve prosedürlerine uyum faaliyetleri kapsamında gerekli operasyonel ve organizasyonel entegrasyonun sağlanması için hazırlık çalışmalarının başlatılmasına ilişkin çalışmalar sonucunda: 
 
    1. DRT Kurumsal Finans ve  Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından düzenlenen değerleme  raporu uyarınca müşterilere mal  satma, müşteri ilişkilerini yönetme, ticari faaliyetler aracılığıyla  kategori ve marka stratejisi yürütülmesi, müşteri hizmetleri ve  Türkiye'deki ticari pazarlama faaliyetlerini barındıran satış işkolu  ("Satış İşkolu") için belirlenen  adil piyasa değerinin Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 9. Maddesinde  yer alan eşikleri aşmadığı tespit edilmiş, bu hususta sürecin takip  edilmesine ve gerekli bilgilerin kamuya açıklanması da dahil olmak üzere  gerekli tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine, 
 
    2.Chipita Türkiye ile 30.06.2022  tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere bir Varlık Devir Sözleşmesi  imzalanarak  DRT Kurumsal Finans ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim  Şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporuna göre belirlenen adil  piyasa değeri üzerinden Satış İşkolu'nun Şirket tarafından Chipita  Türkiye'den devralınmasına, 
 
    3.Şirketimiz ve Chipita Türkiye  arasında, Varlık Devir Sözleşmesi'nde öngörülen işlemler kapsamında  gerekli olabilecek ilişkili taraf sözleşmelerinin imzalanmasına 
                    
karar verilmiştir. Önceki açıklamamızda duyurulduğu gibi, Chipita Türkiye ile Şirketimiz Kent Gıda  faaliyetlerine Mondelez  International şirketler grubunun üyeleri olarak ayrı tüzel kişilikleri haiz şekilde devam edeceklerdir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038081


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