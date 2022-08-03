***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 14:46
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Muhasebe ve Dış Raporlama Lideri görevinde yer alan Sn. Mehmet Rıza Şekerci kendi isteği ile şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051440
BIST
16:142.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 26,18
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:1417,9729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0275
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:1418,2791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0297
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:141.022,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.022,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:14
|YEOTK
|21,92
|128.270.958
|% 10,01
|
|GLBMD
|9,35
|16.727.061
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.225.720
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|217.071.286
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.062.279
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.155.186
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.275.948
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,45
|118.946.586
|% -8,70
|
|THYAO
|54,00
|5.322.368.607
|% 3,15
|
|SISE
|23,30
|2.400.640.739
|% 1,92
|
|SASA
|48,90
|1.105.486.454
|% 1,33
|
|YKBNK
|4,90
|952.377.146
|% 1,87
|
|ASELS
|23,12
|794.869.128
|% 1,76
|
|TSKB
|2,79
|731.249.364
|% 6,90
|
|YKBNK
|4,90
|952.377.146
|% 1,87
|
|ODAS
|4,13
|778.500.651
|% 3,25
|
|AKFGY
|2,79
|408.207.772
|% 9,84
|
|EKGYO
|3,10
|438.223.526
|% 0,65
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9635
|17,9729
|% 0,15
|
|Euro
|18,2658
|18,2791
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,7964
|21,9057
|% 0,22
|
|Frank
|18,6396
|18,7519
|% -0,11
|
|Riyal
|4,7639
|4,7878
|% 0,09
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|9,06
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|7,93
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.855
|6.907
|51,00
|
|Yarım
|3.340
|3.377
|25,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.688
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|20,02
|20,05
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,47
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:29MIATK
Yüzde 5.58 oranında artışla 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 691 adet işlem
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16:28GENIL
Yüzde 5.04 oranında artışla 22.08 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 122, 020 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, KRDMD
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 44 artarak (% 0.83 ) 2, 359
-
16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, YEOTK, COSMO, AKFGY, GLBMD, TMSN, KRPLS, EMNIS, ZOREN, BEYAZ