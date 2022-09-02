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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.09.2022 15:36
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Muhasebe, Dış Raporlama ve Vergi Lideri olarak Sn. Hatice Nurdan Görür atanmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059636


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KNFRT 10,57 25.763.234 % 9,99  
TSKB 5,95 507.252.653 % 9,98  
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Dolar 18,2103 18,2301 % 0,19  
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Frank 18,4256 18,5366 % -0,14  
Riyal 4,8325 4,8567 % 0,14  
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15:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.705 1.705 7,55  
Altın Gr. 999 1.000 6,76  
Cumhuriyet 6.700 6.801 44,00  
Tam 6.732 6.784 19,00  
Yarım 3.280 3.317 10,00  
Çeyrek 1.645 1.658 5,00  
Gümüş.Ons 17,93 17,95 0,12  
Gümüş Gr. 10,51 10,52 0,08  
B. Petrol 93,86 93,86 1,50  
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