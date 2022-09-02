***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2022 15:36
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Muhasebe, Dış Raporlama ve Vergi Lideri olarak Sn. Hatice Nurdan Görür atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059636
BIST
15:253.192
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 49,38
|Açılış
|: 3.166
|
|Önceki Kapanış
|: 3.143
|
3.198
En Düşük
3.160
15:2518,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0339
|Açılış
|: 18,2730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2550
|
18,2618
En Düşük
18,1996
15:2518,2410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1362
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,2734
En Düşük
18,1031
15:25998,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,13
|Açılış
|: 998,94
|
|Önceki Kapanış
|: 992,81
|
1.000,17
En Düşük
992,30
BIST En Aktif Hisseler15:25
|MZHLD
|74,80
|14.209.917
|% 10,00
|
|OYYAT
|25,30
|19.756.531
|% 10,00
|
|KNFRT
|10,57
|25.763.234
|% 9,99
|
|TSKB
|5,95
|507.252.653
|% 9,98
|
|HKTM
|23,38
|44.619.564
|% 9,97
|
|MTRKS
|47,52
|4.207.658
|% -10,00
|
|MIPAZ
|8,48
|82.046.221
|% -6,50
|
|OSMEN
|31,92
|7.557.463
|% -5,00
|
|PENTA
|395,40
|57.324.236
|% -4,35
|
|BALAT
|11,50
|446.124
|% -4,17
|
|AKBNK
|12,77
|4.488.348.334
|% 7,76
|
|THYAO
|71,25
|3.085.880.178
|% 0,21
|
|YKBNK
|7,38
|2.884.934.768
|% -2,51
|
|HALKB
|8,91
|2.733.629.270
|% 4,58
|
|GARAN
|23,06
|2.040.502.529
|% 1,50
|
|YKBNK
|7,38
|2.884.934.768
|% -2,51
|
|AKBNK
|12,77
|4.488.348.334
|% 7,76
|
|HALKB
|8,91
|2.733.629.270
|% 4,58
|
|EKGYO
|4,03
|1.087.470.893
|% 0,75
|
|VAKBN
|8,09
|2.007.165.572
|% 5,61
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2103
|18,2301
|% 0,19
|
|Euro
|18,2378
|18,2410
|% 0,75
|
|Sterlin
|20,9833
|21,0885
|% 0,23
|
|Frank
|18,4256
|18,5366
|% -0,14
|
|Riyal
|4,8325
|4,8567
|% 0,14
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|7,55
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.700
|6.801
|44,00
|
|Tam
|6.732
|6.784
|19,00
|
|Yarım
|3.280
|3.317
|10,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.658
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,95
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,51
|10,52
|0,08
|
|B. Petrol
|93,86
|93,86
|1,50
|