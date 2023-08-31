***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından kredi derecelendirme süreci tamamlanmış olup, notlar aşağıdaki gibidir. Söz konusu derecelendirme ayrıntıları ayrıca ekte bilgilerinize sunulmuştur.Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AAA (tr) / (Stabil Görünüm)Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BBB+ / (Stabil Görünüm)Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BBB+ / (Stabil Görünüm)Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190627BIST