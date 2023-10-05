***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2023 20:53
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
20.12.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Rekabet Kurulu'nun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Şirketimize 8.775.984,66 TL idari para cezası veren 15/12/2022 tarih ve 22-55/863-357 sayılı gerekçeli kararı, Şirketimize tebliğ edilmiştir. Yasal süre içerisinde idari para cezasının iptaline ilişkin bir hukuki aksiyon alınıp alınmayacağı hususları, Şirketimizce değerlendirilmektedir. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200544
BIST
'
18:058.488
En Düşük
|Değişim
|: 1,86%
|| 154,84
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.496
18:0527,5568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0281
|Açılış
|: 27,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6105
En Düşük
27,3729
18:0529,1631
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1770
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
18:051.611,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,81
|Açılış
|: 1.611,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|OZKGY
|11,00
|633.173.721
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|486.319.631
|% 10,00
|
|CMENT
|259,60
|6.455.630
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|21.084.562
|% 10,00
|
|REEDR
|21,64
|385.070.074
|% -9,98
|
|ULAS
|20,68
|4.671.997
|% -9,93
|
|MANAS
|11,07
|232.288.452
|% -8,13
|
|VBTYZ
|113,10
|237.073.543
|% -6,61
|
|GIPTA
|38,80
|1.991.080.597
|% -6,60
|
|THYAO
|241,50
|10.190.457.774
|% 1,26
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|TUPRS
|151,10
|7.159.844.777
|% 2,23
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|ZOREN
|6,98
|6.914.497.214
|% -0,43
|
|EKGYO
|8,22
|4.212.476.523
|% 2,75
|
|YKBNK
|19,00
|7.287.532.141
|% 5,26
|
|PETKM
|23,50
|7.287.078.710
|% 6,82
|
|IHLAS
|1,30
|344.355.097
|% 0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5474
|27,5560
|% 0,10
|
|Euro
|29,1286
|29,1638
|% 0,61
|
|Sterlin
|33,4775
|33,6454
|% 0,41
|
|Frank
|30,0589
|30,2400
|% 0,46
|
|Riyal
|7,3242
|7,3609
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-2,10
|
|Altın Gr.
|1.612
|1.612
|-1,65
|
|Cumhuriyet
|11.121
|11.289
|9,00
|
|Tam
|10.857
|10.990
|-12,00
|
|Yarım
|5.445
|5.512
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.756
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,91
|20,94
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,53
|18,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,42
|84,42
|-1,39
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKBNK
Yüzde 9.94 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 253, 659, 545 adet işlem
-
17:58SNGYO
Yüzde 5.40 oranında artışla 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 380, 803 adet işlem
-
17:57MAKIM
Yüzde 5.37 oranında artışla 60.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 511, 242 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, KCHOL, ARCLK
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 78, 93 artarak (% 1.09 ) 7, 342