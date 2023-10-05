***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.12.2022 tarihli KAP açıklamamıza istinaden Rekabet Kurulu'nun, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Şirketimize 8.775.984,66 TL idari para cezası veren 15/12/2022 tarih ve 22-55/863-357 sayılı gerekçeli kararı, Şirketimize tebliğ edilmiştir. Yasal süre içerisinde idari para cezasının iptaline ilişkin bir hukuki aksiyon alınıp alınmayacağı hususları, Şirketimizce değerlendirilmektedir. Konu hakkındaki gelişmeler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200544BIST