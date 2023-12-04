***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Şirketimize verilen 8.775.984,66 TL idari para cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesinde tanınan peşin ödeme indiriminden faydalanmak suretiyle dörtte üçü nispetinde kanun yoluna başvurma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ödenmiş olup, söz konusu idari para cezasına ilişkin 15/12/2022 tarih ve 22-55/863-357 sayılı Rekabet Kurulu Kararının iptali ve ödenen idari para cezasının faiziyle birlikte Şirketimize iadesi talebiyle yasal süresi içerisinde idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221729BIST