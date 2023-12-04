***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 08:21
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rekabet Kurulu tarafından 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Şirketimize verilen 8.775.984,66 TL idari para cezası, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17'nci maddesinde tanınan peşin ödeme indiriminden faydalanmak suretiyle dörtte üçü nispetinde kanun yoluna başvurma hakkımız saklı kalmak kaydıyla ödenmiş olup, söz konusu idari para cezasına ilişkin 15/12/2022 tarih ve 22-55/863-357 sayılı Rekabet Kurulu Kararının iptali ve ödenen idari para cezasının faiziyle birlikte Şirketimize iadesi talebiyle yasal süresi içerisinde idare mahkemesi nezdinde iptal davası açılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221729
BIST
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10:518.003
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -23,53
|Açılış
|: 8.051
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|Önceki Kapanış
|: 8.026
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7.992
En Yüksek
8.070
10:5128,9137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
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|Açılış
|: 28,9300
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|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,2476
En Düşük
28,7960
10:5131,4297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0309
|Açılış
|: 31,4500
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|Önceki Kapanış
|: 31,3500
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31,8870
En Düşük
31,3598
10:511.926,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.926,87
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|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
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1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:51
|EKOS
|33,00
|94.922.652
|% 10,00
|
|ELITE
|74,40
|54.814.689
|% 6,29
|
|AZTEK
|157,20
|96.327.674
|% 5,79
|
|LIDER
|175,00
|49.374.349
|% 5,74
|
|EYGYO
|28,04
|30.808.256
|% 5,18
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|KTLEV
|52,25
|106.638.404
|% -8,09
|
|MEKAG
|78,05
|52.038.760
|% -4,70
|
|TERA
|38,02
|10.265.129
|% -4,52
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|BINHO
|293,00
|462.024.149
|% 2,00
|
|ASTOR
|108,20
|223.533.297
|% -1,64
|
|TABGD
|143,90
|176.381.049
|% -1,03
|
|REEDR
|25,86
|120.672.193
|% -0,92
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|MHRGY
|5,24
|29.353.986
|% -0,38
|
|SEGYO
|6,29
|34.612.436
|% 1,62
|
|REEDR
|25,86
|120.672.193
|% -0,92
|
|KCAER
|29,24
|86.100.847
|% -2,34
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9032
|28,9137
|% 0,06
|
|Euro
|31,4181
|31,4297
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,5387
|36,7220
|% -0,20
|
|Frank
|32,9459
|33,1444
|% -0,48
|
|Riyal
|7,6900
|7,7286
|% 0,13
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|925,67
|927,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,00
|987,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,13
|78,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,66
|2.065,02
|% 0,66
|