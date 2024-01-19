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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2024 13:17
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mondelez International tarafından İsviçre'de üretilen ve Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından ithal edilerek Türkiye'de satışa sunulan, aşağıda detaylı lot bilgisi yer alan Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüz için tedbir amaçlı geri çağırma kararı alınmıştır.
Kent Gıda Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. olarak tüketicilerimizin güvenliği ve ürünlerimizin kalitesi en büyük önceliğimizdir. Birkaç tüketicimizden gelen şikâyet doğrultusunda İsviçre'de bulunan üretim tesisi ile temas ederek inceleme ve kalite araştırması yapılması talep edilmiştir. Yapılan inceleme ve kalite araştırması sonucunda aşağıda bilgileri bulunan OOY4033553 lot numaralı Toblerone Sütlü 100 gr. ürünümüzde yabancı plastik madde bulaşına yol açan münferit bir olay yaşandığı bilgisi teyit edilmiştir. Bulaşın kaynağının belirlendiğini ve tekrar oluşmasını önleyecek düzeltici önlemlerin derhal alındığı belirtmek isteriz.
Tek bir ürün bazında yapılan bu geri çağırmanın diğer Mondelez International veya Toblerone ürünlerini etkilemediğini önemle ifade ederiz. 
Halihazırda tüm müşterilerimizden ve bayilerimizden söz konusu lot bilgili ürünleri geri çağırdığımızı, imha etmek üzere topladığımızı, ilgili kamu kurumları ile iletişime geçtiğimizi bildiririz. Bu doğrultuda da aşağıda bilgileri bulunan ürünü satın alan tüketicilerden, ürünü tüketmemelerini iade ve telafi etmek üzere 0850 210 46 66 no'lu telefon hattı veya mondelezturkey@mdlz.com  e-posta adresinden Mondelez International Türkiye'nin tüketici hizmetleri ekibiyle iletişime geçmelerini rica ediyoruz.
Ürün: Toblerone Sütlü 100 gr.
Son Kullanma Tarihi: 01.12.2024
Lot Numarası: OOY4033553
Kamuoyunun bilgisine sunarız, 
  
Saygılarımızla 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241614


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