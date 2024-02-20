***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.02.2024 15:18
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Gebze'de bulunan fabrikamıza ilişkin olarak, Tek Gıda İş Sendikası ile 01.01.2024-31.12.2025 dönemi için geçerli olmak üzere 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 20.02.2024 tarihinde ilk toplantının gerçekleşmesi üzerine başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250777
BIST
'
16:129.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,67%
|| 153,79
|Açılış
|: 9.239
|
|Önceki Kapanış
|: 9.196
|
9.200
En Yüksek
9.351
16:1230,9065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0664
|Açılış
|: 31,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 31,0150
|
30,9250
En Düşük
30,7911
16:1233,4211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1385
|Açılış
|: 33,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 33,3500
|
33,7005
En Düşük
33,2101
16:122.014,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 14,28
|Açılış
|: 2.014,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.000,40
|
2.015,25
En Düşük
1.997,67
BIST En Aktif Hisseler16:10
|YAPRK
|385,00
|292.155.233
|% 10,00
|
|TURGG
|687,50
|105.519.520
|% 10,00
|
|RODRG
|84,80
|27.042.452
|% 9,99
|
|MIATK
|68,85
|3.634.809.450
|% 9,98
|
|EUKYO
|24,68
|42.520.432
|% 9,98
|
|ETYAT
|16,59
|60.821.970
|% -7,68
|
|SELGD
|52,50
|11.608.105
|% -6,91
|
|CUSAN
|25,90
|89.203.824
|% -6,50
|
|PEGYO
|21,80
|133.474.164
|% -5,22
|
|TURSG
|52,40
|382.494.186
|% -4,73
|
|THYAO
|281,75
|8.000.184.462
|% 1,17
|
|ISCTR
|28,44
|5.262.871.785
|% 3,87
|
|GUBRF
|204,80
|4.563.141.271
|% 3,59
|
|EREGL
|48,70
|4.280.625.328
|% 0,79
|
|AKBNK
|43,46
|4.265.214.635
|% 4,62
|
|ZOREN
|5,95
|2.597.754.134
|% -2,14
|
|ISCTR
|28,44
|5.262.871.785
|% 3,87
|
|EKGYO
|10,64
|1.689.740.160
|% 1,14
|
|YKBNK
|24,48
|3.379.091.984
|% 2,86
|
|AKFGY
|2,42
|282.313.505
|% 0,83
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,8991
|30,9063
|% 0,21
|
|Euro
|33,4160
|33,4260
|% 0,43
|
|Sterlin
|38,8431
|39,0379
|% 0,28
|
|Frank
|34,8983
|35,1086
|% 0,26
|
|Riyal
|8,2194
|8,2606
|% 0,26
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,06
|23,10
|% 0,66
|
|Platin
|906,66
|912,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,20
|975,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,82
|82,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,29
|2.027,59
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:10
daha fazla
-
16:25DYOBY
Yüzde 9.42 oranında artışla 32.28 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 036, 847 adet işlem
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16:23HUBVC
Yüzde 9.76 oranında artışla 15.85 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 517, 070 adet işlem
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16:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASTOR, OYAKC, AKBNK
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16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 03 artarak (% 1.69 ) 8, 193
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, SODSN, BRKVY, EUKYO, DOBUR, MIATK, KERVN, AGYO, KAPLM, YAPRK