***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Gebze'de bulunan fabrikamıza ilişkin olarak, Tek Gıda İş Sendikası ile 01.01.2024-31.12.2025 dönemi için geçerli olmak üzere 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 20.02.2024 tarihinde ilk toplantının gerçekleşmesi üzerine başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250777BIST