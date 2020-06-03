***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına ilişkn 12.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararımızın revize edilmesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sermaye Piyasası Kuurlu talebi .Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 NâmaMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.05.2020Ek AçıklamalarEk Açıklamalar:21.05.2020 tarihli KAP duyurumuzda da belirttiğimiz üzere Şirketimiz, 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında bedelli artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla izahname onayı için 20.05.2020 tarihi itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunmuştur. SPK talebi üzerine yönetim kurulumuz, 03.06.2020 tarih ve 2020/13 sayılı kararı almış ve bu karar ile:1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirket'in 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında, 191.022.339 TL artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılmasına,2. Sermaye artırımında ihraç edilecek payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,3. Artırılan 191.022.339 TL sermayeyi temsil eden 0,01 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak olan 19.102.233.900 adet payın tamamının nama yazılı olarak ihracına ve Şirket pay sahiplerinin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına,4. Yukarıdaki açıklamalar kapsamında Şirket pay sahiplerince yeni pay alma haklarının 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden, toplam %659,20 oranında kullanılmasına ve her pay sahibinin, yeni pay alma haklarını Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca, sermaye artırımı öncesinde sahip oldukları pay oranında artan sermayeden hisse almak suretiyle kullanabilmesine,5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 30 (otuz) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,6. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan iki iş günü süre ile halka arz edilmesine,7. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ile ilgili diğer merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,karar vermiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdfEK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdfEK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdfEK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848786BIST