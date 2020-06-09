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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.06.2020 17:10
GÜNCEL HABERLER



***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020

Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar:
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararının Tescili:
03.06.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz, SPK'nın talebi doğrultusunda bedelli sermaye artırımının esaslarına ilişkin alınan 03.06.2020 tarih ve 2020/13 sayılı güncel yönetim kurulu kararı Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğünce 09.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdf
EK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdf
EK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdf
EK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdf
EK: 5 Sermaye Artırım Esasları-Ek YKK Tescil KAP Açıklaması_09062020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850153


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