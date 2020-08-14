Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.08.2020 14:17
GÜNCEL HABERLER



***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin SPK tarafından onaylanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar:
Şirketimizin 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması ve 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL yeni pay alma haklarının kullandırılmasına ilişkin 20.05.2020 tarihli başvurumuzun onaylandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 2020/50 sayılı Bülteni ile duyurulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdf
EK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdf
EK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdf
EK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdf
EK: 5 Sermaye Artırım Esasları-Ek YKK Tescil KAP Açıklaması_09062020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868969


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:331.084
Değişim :  -1,50% |  -16,51
Açılış :  1.094  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.096 En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler16:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.289,90 7.909.315 % 10,00  
BAYRK 7,27 12.918.629 % 9,98  
NETAS 15,88 84.210.593 % 9,97  
AKSEN 5,09 151.998.316 % 9,94  
FADE 4,65 3.760.874 % 9,93  
daha fazla
16:31 Alış Satış %  
Dolar 7,3792 7,3822 % 0,56  
Euro 8,7283 8,7322 % 0,62  
Sterlin 9,6575 9,7060 % 1,00  
Frank 8,0823 8,1309 % 0,59  
Riyal 1,9615 1,9714 % 0,53  
daha fazla
16:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.954 0,39  
Altın Gr. 462 462 1,23  
Cumhuriyet 3.078 3.125 34,00  
Tam 3.067 3.145 36,68  
Yarım 1.483 1.521 17,74  
Çeyrek 744 761 8,88  
Gümüş.Ons 26,97 27,01 -0,50  
Gümüş Gr. 6,33 6,33 -0,16  
B. Petrol 44,75 44,75 -0,21  
Seans Raporu 16:31
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru