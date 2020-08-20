***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım TarihleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma KENT(RÜÇHAN), TRRKENT00013Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarEk Açıklamalar:Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.08.2020 tarihli yazısı ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamının bedelli olarak 28.977.661 TL'den 220.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 191.022.339 TL nominal değerli paylara ilişkin izahnamenin onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.- Pay sahiplerimizin, ellerindeki payların %659,20 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları (rüçhan haklarının), izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, 24.08.2020 ile 22.09.2020 tarihleri arasında, 30 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 TL olup 1 adet pay 0,01 TL Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan (www.kap.org.tr), Şirketimizin (www.kentgida.net) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.ykyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.- Yeni pay alma hakkı (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerin altında olmamak kaydıyla borsada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdfEK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdfEK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdfEK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdfEK: 5 Sermaye Artırım Esasları-Ek YKK Tescil KAP Açıklaması_09062020.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870295BIST