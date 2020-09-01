***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin Tescili Gebze Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmiştir.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma KENT(RÜÇHAN), TRRKENT00013Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarEk Açıklamalar:14.08.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere Şirketimizin 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde 28.977.661 TL olan çıkarılmış sermayesinin %659,20 oranında artırılarak 220.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında sunduğumuz izahname, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.08.2020 tarihli Bülteninde duyurulmuş olup, 14.08.2020 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-8301 sayılı yazısı ile onaylanmıştı.İzahnamenin yayımlandığı yerlere ilişkin bilgi, II-5.1.sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği uyarınca Gebze Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmiştir.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdfEK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdfEK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdfEK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdfEK: 5 Sermaye Artırım Esasları-Ek YKK Tescil KAP Açıklaması_09062020.pdfEK: 6 Kent izahname Tescili Ticaret Sicil Gaztesi.pdfEK: 7 Gebze Ticaret Sicil Yazısı..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871927BIST