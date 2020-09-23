***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan haklarının kullanım sonrası kalan Payların Borsa'da Satışına ilişkin.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme değildir.Güncel Rüçhan hakkı sonrası Satış Duyurusudur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma KENT(RÜÇHAN), TRRKENT00013 1.229,912Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1.229,912Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz edilecek olan 1.229,912 TL nominal değerli paylar nominal değerinin altında olmamak üzere 28.09.2020 ile 29.09.2020 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarEk Açıklamalar:Tasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuŞirketimizin 28.977.661 tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 191.022.339 TL bedelli artırılarak 220.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 22.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.229,912 TL olup, kalan paylar 28.09.2020 – 29.02.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 0,01 TL nominal değerli pay fiyatı 0,01 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.kentgida.net) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.ykyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.EK - 1: Tasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuEklenen DökümanlarEK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdfEK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdfEK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdfEK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdfEK: 5 Sermaye Artırım Esasları-Ek YKK Tescil KAP Açıklaması_09062020.pdfEK: 6 Kent izahname Tescili Ticaret Sicil Gaztesi.pdfEK: 7 Gebze Ticaret Sicil Yazısı..pdfEK: 8 Satış Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876354BIST