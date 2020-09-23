***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.09.2020 18:13
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Rüçhan haklarının kullanım sonrası kalan Payların Borsa'da Satışına ilişkin.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme değildir.Güncel Rüçhan hakkı sonrası Satış Duyurusudur.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma KENT(RÜÇHAN), TRRKENT00013 1.229,912
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1.229,912
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Halka arz edilecek olan 1.229,912 TL nominal değerli paylar nominal değerinin altında olmamak üzere 28.09.2020 ile 29.09.2020 tarihleri arasında 2 (iki) iş günü süreyle satışa sunulacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.09.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar:
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Şirketimizin 28.977.661 tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 191.022.339 TL bedelli artırılarak 220.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 22.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.229,912 TL olup, kalan paylar 28.09.2020 – 29.02.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 0,01 TL nominal değerli pay fiyatı 0,01 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.kentgida.net) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.ykyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
EK - 1: Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdf
EK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdf
EK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdf
EK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdf
EK: 5 Sermaye Artırım Esasları-Ek YKK Tescil KAP Açıklaması_09062020.pdf
EK: 6 Kent izahname Tescili Ticaret Sicil Gaztesi.pdf
EK: 7 Gebze Ticaret Sicil Yazısı..pdf
EK: 8 Satış Duyurusu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876354
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