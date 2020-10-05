***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.10.2020 14:56
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme değildir.Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma KENT(RÜÇHAN), TRRKENT00013 1.229,912 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1.229,912
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.09.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar:
Şirketimizin 23.09.2020 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.229,912 TL nominal değerli payların 28.09.2020 – 29.09.2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması ve satış sonrası kalan lot altı payın virman yoluyla satılması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 29.09.2020 itibarıyla tamamlanmıştır.
Artırılan 191.022.339 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında yeni pay alma hakları kullanma süresi (24.08.2020 – 22.09.2020) içerisinde 191.021.109,088 TL nominal değerli
- Borsada işlem görmeyen (hakim ortağa ait) payların rüçhan haklarından 189.988.209,34 TL
- Borsada işlem gören (halka açık) payların rüçhan haklarından 1.032.945,74 TL
ve kalan kullanılmayan 1.229,912 TL nominal değerli payların 1.229,00 TL nominal değerli kısmı 28.09.2020 – 29.09.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışından ve satış sonrası kalan lot altı 0,912 payın Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye virman yoluyla satışından 367.913,02 TL olmak üzere toplam 191.389.068,09 TL nakit fon girişi sağlanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdf
EK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdf
EK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdf
EK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdf
EK: 5 Sermaye Artırım Esasları-Ek YKK Tescil KAP Açıklaması_09062020.pdf
EK: 6 Kent izahname Tescili Ticaret Sicil Gaztesi.pdf
EK: 7 Gebze Ticaret Sicil Yazısı..pdf
EK: 8 Satış Duyurusu.pdf
EK: 9 Satış Duyurusu.pdf
EK: 10 Satış Duyurusu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878203
BIST