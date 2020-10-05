***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme değildir.Kullanılmayan Yeni Pay Alma Haklarının Birincil Piyasada Satışının Tamamlanması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma KENT(RÜÇHAN), TRRKENT00013 1.229,912 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1.229,912Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 20.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarEk Açıklamalar:Şirketimizin 23.09.2020 tarihli özel durum açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.229,912 TL nominal değerli payların 28.09.2020 – 29.09.2020 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması ve satış sonrası kalan lot altı payın virman yoluyla satılması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 29.09.2020 itibarıyla tamamlanmıştır.Artırılan 191.022.339 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında yeni pay alma hakları kullanma süresi (24.08.2020 – 22.09.2020) içerisinde 191.021.109,088 TL nominal değerli- Borsada işlem görmeyen (hakim ortağa ait) payların rüçhan haklarından 189.988.209,34 TL- Borsada işlem gören (halka açık) payların rüçhan haklarından 1.032.945,74 TLve kalan kullanılmayan 1.229,912 TL nominal değerli payların 1.229,00 TL nominal değerli kısmı 28.09.2020 – 29.09.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışından ve satış sonrası kalan lot altı 0,912 payın Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye virman yoluyla satışından 367.913,02 TL olmak üzere toplam 191.389.068,09 TL nakit fon girişi sağlanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdfEK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdfEK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdfEK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdfEK: 5 Sermaye Artırım Esasları-Ek YKK Tescil KAP Açıklaması_09062020.pdfEK: 6 Kent izahname Tescili Ticaret Sicil Gaztesi.pdfEK: 7 Gebze Ticaret Sicil Yazısı..pdfEK: 8 Satış Duyurusu.pdfEK: 9 Satış Duyurusu.pdfEK: 10 Satış Duyurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878203BIST