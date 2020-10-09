***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.10.2020 15:25
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma KENT(RÜÇHAN), TRRKENT00013 1.229,912 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1.229,912
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.09.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 09.10.2020 tarihinde yapılan toplantı neticesinde
Şirketimizin 330.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 28.977.661 tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 220.000.000 TL'ye yükseltilmesi neticesinde artırılan 191.022.339 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında
(a) Yeni pay alma hakkı kullanma süresi (24.08.2020 - 22.09.2020) içinde 191.021.109,088 TL nominal değerli pay için yeni pay alma hakkı kullanıldığına,
(b) Yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan 1.229,912 TL TL nominal değerli payların 28.09.2020 - 29.09.2020 tarihleri arasında iki (2) iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulup, satışa sunulan 1.229,912 TL nominal değerli paylardan 1.229,00 TL nominal değerli kısmının satışından ve satış sonrası kalan lot altı 0,912 TL nominal değerli kısmının virman yoluyla satışından toplam 367.913,02 TL bedel elde edildiğine ("Birincil Piyasa Satışı"),
(c) Yeni pay alma hakkı kullanımı ve Birincil Piyasa Satışı neticesinde bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilen tüm payların satıldığına ve bu nedenle hiçbir payın iptal edilmediğine
(d) Böylece bedelli sermaye artırımının tamamlandığı ve Şirket'in yeni çıkarılmış sermayesinin 220.000.000 TL olduğuna
(e) Yukarıdakiler neticesinde, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesinin 220.000.000 TL olup, Şirket esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. maddesinin ekte belirtildiği şekilde tadil edilmesine
(f) Tadil işleminin gerçekleştirilmesi hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına
karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
EK: Esas sözleşme değişiklik metni
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdf
EK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdf
EK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdf
EK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdf
EK: 5 Sermaye Artırım Esasları-Ek YKK Tescil KAP Açıklaması_09062020.pdf
EK: 6 Kent izahname Tescili Ticaret Sicil Gaztesi.pdf
EK: 7 Gebze Ticaret Sicil Yazısı..pdf
EK: 8 Satış Duyurusu.pdf
EK: 9 Satış Duyurusu.pdf
EK: 10 Satış Duyurusu.pdf
EK: 11 LIBRARY-#214457-v1-Kent_Gida_-_SPK_3__Basvuru_-_Sermaye_Artirimi_Esas_Sözlesme_Tadil_Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880456
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