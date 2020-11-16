***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma KENT(RÜÇHAN), TRRKENT00013 1.229,912 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1.229,912Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.08.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.09.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.11.2020SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 26.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarEk Açıklamalar:16.10.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK"), bedelli sermaye artırımı sonrası esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili onayı için başvuruda bulunulmuştur.Söz konusu başvurumuz SPK tarafından 06.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdfEK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdfEK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdfEK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdfEK: 5 Kent izahname Tescili Ticaret Sicil Gaztesi.pdfEK: 6 Gebze Ticaret Sicil Yazısı..pdfEK: 7 Satış Duyurusu.pdfEK: 8 Satış Duyurusu.pdfEK: 9 LIBRARY-#214457-v1-Kent_Gida_-_SPK_3__Basvuru_-_Sermaye_Artirimi_Esas_Sözlesme_Tadil_Metni.pdfEK: 10 Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Onayı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888763BIST