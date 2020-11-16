***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.11.2020 18:42
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.06.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 330.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 28.977.661
Ulaşılacak Sermaye (TL) 220.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
KENT, TRAKENTW91A2 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1,00 KENT, TRAKENTW91A2 Nâma KENT(RÜÇHAN), TRRKENT00013 1.229,912 0
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 28.977.661 191.022.339,000 659,20551 1.229,912
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 24.08.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 22.09.2020
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.11.2020
SPK Başvuru Tarihi 20.05.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.08.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 26.08.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 25.08.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Ek Açıklamalar:
16.10.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK"), bedelli sermaye artırımı sonrası esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili onayı için başvuruda bulunulmuştur.
Söz konusu başvurumuz SPK tarafından 06.11.2020 tarihinde onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kent_KAP Duyurusu No.6_Sermaye_Artirimi_YKK.pdf
EK: 2 Ticaret Sicil Tescil Yazısı.pdf
EK: 3 Kent_SPK_Fonun Kullanım Yeri YKK.pdf
EK: 4 Kent_KAP_Duyurusu_-_Revize_YKK.pdf
EK: 5 Kent izahname Tescili Ticaret Sicil Gaztesi.pdf
EK: 6 Gebze Ticaret Sicil Yazısı..pdf
EK: 7 Satış Duyurusu.pdf
EK: 8 Satış Duyurusu.pdf
EK: 9 LIBRARY-#214457-v1-Kent_Gida_-_SPK_3__Basvuru_-_Sermaye_Artirimi_Esas_Sözlesme_Tadil_Metni.pdf
EK: 10 Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin Tadili için Sermaye Piyasası Kurulu Onayı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888763
BIST