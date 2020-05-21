***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
21.05.2020 10:58
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor:
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 20.05.2020
Yönetim Kurulu Karar N 11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Ek-1: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846170
BIST
12:07103.029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 871,57
|Açılış
|: 102.224
|
|Önceki Kapanış
|: 102.158
|
103.029
En Düşük
102.224
12:076,8011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8011
En Düşük
6,7803
12:077,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0053
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4662
En Düşük
7,4292
12:07378,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -2,89
|Açılış
|: 378,81
|
|Önceki Kapanış
|: 381,70
|
382,04
En Düşük
378,01
BIST En Aktif Hisseler
|CMENT
|35,56
|2.217.229
|% 9,96
|
|MRSHL
|61,25
|4.063.809
|% 9,96
|
|TKURU
|20,86
|583.934
|% 9,96
|
|SODSN
|15,24
|157.688
|% 9,96
|
|GLBMD
|4,09
|3.123.031
|% 9,95
|
|MRDIN
|6,07
|198.105.061
|% -10,34
|
|EKIZ
|12,33
|2.696.485
|% -10,00
|
|TUKAS
|12,71
|120.850.485
|% -9,99
|
|TACTR
|7,21
|731.822
|% -9,99
|
|KENT
|404,80
|3.924.788
|% -9,98
|
|THYAO
|11,11
|471.843.882
|% 2,11
|
|GUSGR
|3,33
|296.764.330
|% 0,60
|
|ASELS
|29,62
|232.517.545
|% 0,07
|
|GARAN
|7,68
|226.834.297
|% -0,39
|
|MRDIN
|6,07
|198.105.061
|% -10,34
|
|EKGYO
|1,40
|186.023.920
|% 2,19
|
|GUSGR
|3,33
|296.764.330
|% 0,60
|
|GSRAY
|2,70
|196.470.274
|% 4,65
|
|MNDRS
|1,85
|128.024.740
|% 1,09
|
|IHLGM
|1,23
|69.728.952
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2812
|8,3228
|% -0,06
|
|Frank
|7,0061
|7,0483
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8043
|1,8134
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.483
|-20,30
|
|Tam
|2.523
|2.547
|-20,80
|
|Yarım
|1.231
|1.245
|-10,20
|
|Çeyrek
|616
|623
|-5,10
|