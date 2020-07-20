***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
20.07.2020 18:47
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulunun 20 Mayıs 2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararı ile alınan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor güncellenmiştir. Güncellenen fon kullanım raporu ile yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
Ek-1: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860577
BIST
18:05119.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 494,78
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.747
En Düşük
118.583
18:056,8578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,9070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8499
18:057,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0109
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
18:05400,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,69
|Açılış
|: 400,80
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
401,37
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|6,16
|51.886.034
|% 10,00
|
|YONGA
|26,40
|270.377
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|998.366
|% 10,00
|
|KENT
|1.510,40
|18.675.522
|% 10,00
|
|LINK
|28,82
|26.862.435
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,02
|174.067.393
|% -9,87
|
|AYES
|4,50
|213.806
|% -8,72
|
|ASUZU
|16,24
|169.208.482
|% -8,51
|
|AYEN
|5,52
|22.689.575
|% -8,00
|
|DITAS
|30,10
|5.431.166
|% -7,89
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ASELS
|33,14
|1.077.524.126
|% 1,78
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|EKGYO
|2,30
|1.447.384.954
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,80
|756.738.193
|% 4,65
|
|GUSGR
|5,42
|924.746.532
|% 9,05
|
|SISE
|6,45
|1.092.454.726
|% 4,03
|
|ADESE
|2,51
|397.494.772
|% 9,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6611
|8,7046
|% 0,82
|
|Frank
|7,2725
|7,3163
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8237
|1,8329
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|7,65
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,65
|
|Cumhuriyet
|2.603
|2.625
|26,00
|
|Tam
|2.681
|2.694
|26,70
|
|Yarım
|1.301
|1.318
|13,10
|
|Çeyrek
|653
|660
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|19,87
|19,90
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|4,37
|4,38
|0,12
|
|B. Petrol
|43,31
|43,31
|0,17
|