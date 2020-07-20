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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

20.07.2020 18:47
GÜNCEL HABERLER



***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulunun 20 Mayıs 2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararı ile alınan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor güncellenmiştir. Güncellenen fon kullanım raporu ile yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
 
Ek-1: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860577


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Riyal 1,8237 1,8329 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 7,65  
Altın Gr. 401 401 1,65  
Cumhuriyet 2.603 2.625 26,00  
Tam 2.681 2.694 26,70  
Yarım 1.301 1.318 13,10  
Çeyrek 653 660 6,50  
Gümüş.Ons 19,87 19,90 0,56  
Gümüş Gr. 4,37 4,38 0,12  
B. Petrol 43,31 43,31 0,17  
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