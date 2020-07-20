***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.05.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, Şirketimiz yönetim kurulunun 20 Mayıs 2020 tarih ve 2020/11 sayılı kararı ile alınan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor güncellenmiştir. Güncellenen fon kullanım raporu ile yönetim kurulu kararı ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.Ek-1: Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Raporhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860577BIST