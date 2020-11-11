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***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

11.11.2020 16:30
GÜNCEL HABERLER



***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )

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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor

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Açıklamalar

   Şirketimiz bedelli sermasye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:VII.128.1 Sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi geregince hazırlanan 10.11.2020 tarihli Denetim Komitesi Raporu ekte yer almaktadır.
Kamu oyuna saygı ile duyuırulur 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887951


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Altın Gr. 470 470 -21,28  
Cumhuriyet 3.152 3.200 -145,00  
Tam 3.136 3.217 -146,45  
Yarım 1.516 1.556 -70,84  
Çeyrek 760 778 -35,42  
Gümüş.Ons 24,18 24,21 0,07  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,23  
B. Petrol 44,77 44,77 1,16  
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