***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.11.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Bedelli Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu Seri:VII.128.1 Sayılı Pay Tebliğinin 33. Maddesi geregince hazırlanan 10.03.2021 tarihli Denetim Komitesi Raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyuırulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917412BIST