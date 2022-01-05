***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHOSSAM AHMED ASHOUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET İHSAN KARAGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 13.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür (Ülke Direktörü) Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırIBRAHIM KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.05.2019 İcrada Görevli Üretim Değişim Yönetimi Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırMEHMET HALUK ELDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSÜZAN GİLA BENMAYOR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi üyesi ,Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesiASLI GÜNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET İHSAN KARAGÖZ GENEL MUDUR Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiIBRAHIM KAYA Üretim Değişim Yönetimi Direktörü Yönetici Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET RIZA ŞEKERCİ Finansal Kontrolör Finans Sektörü Profesyoneli Raporlama Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989013BIST