***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2022 16:39
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HOSSAM AHMED ASHOUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET İHSAN KARAGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 13.05.2019 İcrada Görevli Genel Müdür (Ülke Direktörü) Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
IBRAHIM KAYA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 13.05.2019 İcrada Görevli Üretim Değişim Yönetimi Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MEHMET HALUK ELDEM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
SÜZAN GİLA BENMAYOR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Gazeteci 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Denetim Komitesi üyesi ,Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi
ASLI GÜNEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 13.05.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Denetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET İHSAN KARAGÖZ GENEL MUDUR Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
IBRAHIM KAYA Üretim Değişim Yönetimi Direktörü Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET RIZA ŞEKERCİ Finansal Kontrolör Finans Sektörü Profesyoneli Raporlama Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989013
BIST