***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
24.09.2020 11:00
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Şirketimizin 28.977.661 tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 191.022.339 TL bedelli artırılarak 220.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 22.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.229,912 TL olup, kalan paylar 28.09.2020 – 29.02.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 0,01 TL nominal değerli pay fiyatı 0,01 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.kentgida.net) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.ykyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
EK - 1: Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876417
BIST
12:191.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:197,7064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 7,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:198,9742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:19458,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,01
|Açılış
|: 458,63
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:19
|HURGZ
|2,20
|7.749.410
|% 10,00
|
|CRFSA
|23,98
|20.792.257
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.577.869
|% 9,99
|
|UZERB
|17,73
|41.967
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.187.588
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|10.200.663
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,82
|579.049.657
|% 0,44
|
|KRDMD
|3,27
|523.410.400
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|322.857.108
|% 3,03
|
|DOHOL
|2,37
|216.455.024
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,57
|184.014.966
|% 1,95
|
|KRDMD
|3,27
|523.410.400
|% -0,61
|
|ADESE
|2,38
|322.857.108
|% 3,03
|
|SKBNK
|1,57
|184.014.966
|% 1,95
|
|DOHOL
|2,37
|216.455.024
|% 2,60
|
|SISE
|6,82
|579.049.657
|% 0,44
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7026
|7,7064
|% 0,07
|
|Euro
|8,9687
|8,9742
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7958
|9,8449
|% 0,21
|
|Frank
|8,3015
|8,3515
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0488
|2,0591
|% 0,05
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-13,43
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,69
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.037
|3.112
|-33,51
|
|Yarım
|1.468
|1.505
|-16,21
|
|Çeyrek
|736
|753
|-8,11
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,12
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|5,47
|5,48
|-0,17
|
|B. Petrol
|41,58
|41,58
|-0,19
|