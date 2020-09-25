***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.09.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuŞirketimizin 28.977.661 tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 191.022.339 TL bedelli artırılarak 220.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 22.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.229,912 TL olup, kalan paylar 28.09.2020 – 29.09.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 0,01 TL nominal değerli pay fiyatı 0,01 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.kentgida.net) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.ykyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.EK - 1: Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876654BIST