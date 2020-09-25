***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
25.09.2020 11:07
***KENT*** KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.09.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Şirketimizin 28.977.661 tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 191.022.339 TL bedelli artırılarak 220.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırılması işlemleri 22.09.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 1.229,912 TL olup, kalan paylar 28.09.2020 – 29.09.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, 0,01 TL nominal değerli pay fiyatı 0,01 TL'den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin (www.kentgida.net) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.ykyatirim.com.tr) adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.
Kamuoyuna saygılarımızla arz olunur.
EK - 1: Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876654
BIST
11:131.132
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 12,84
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.129
11:137,5537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,0717
|Açılış
|: 7,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6380
En Düşük
7,5122
11:138,8116
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0916
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9200
En Düşük
8,7728
11:13453,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,12
|Açılış
|: 453,84
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,10
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler11:13
|MERKO
|9,02
|31.787.260
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|3.868.738
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|2.686.954
|% 10,00
|
|JANTS
|198,00
|1.862.982
|% 10,00
|
|KSTUR
|209,00
|162.602
|% 10,00
|
|ARMDA
|66,00
|23.394.274
|% -9,96
|
|ARTI
|6,89
|1.125.950
|% -9,93
|
|MMCAS
|7,62
|568.422
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|7.888.733
|% -9,90
|
|DAGI
|9,20
|385.701
|% -8,37
|
|GARAN
|7,23
|1.031.805.785
|% 3,14
|
|ASELS
|17,36
|415.440.131
|% 2,30
|
|AKBNK
|5,16
|286.200.281
|% 2,38
|
|ODAS
|2,68
|244.215.206
|% 2,29
|
|HALKB
|5,25
|220.453.808
|% 1,16
|
|GARAN
|7,23
|1.031.805.785
|% 3,14
|
|ODAS
|2,68
|244.215.206
|% 2,29
|
|IHLGM
|1,50
|117.527.916
|% -3,23
|
|HURGZ
|2,10
|165.762.217
|% -4,55
|
|YKBNK
|2,16
|156.354.451
|% 2,37
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5492
|7,5537
|% -0,94
|
|Euro
|8,8035
|8,8116
|% -1,03
|
|Sterlin
|9,6160
|9,6643
|% -0,74
|
|Frank
|8,1214
|8,1703
|% -0,89
|
|Riyal
|2,0066
|2,0166
|% -1,00
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|3,30
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-3,15
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.090
|-37,00
|
|Tam
|3.025
|3.103
|-42,66
|
|Yarım
|1.462
|1.501
|-20,64
|
|Çeyrek
|733
|750
|-10,32
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,62
|5,63
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,15
|42,15
|0,21
|
Seans Raporu
11:13
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-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, MGROS, SODA
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 1.14 ) 1, 039
-
11:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, EKGYO, UZERB, KERVN, SUMAS, VANGD, KSTUR, TACTR, CASA, TKURU
-
11:25
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MMCAS, MARTI, BEYAZ, ATAGY, ARTI
-
11:25
KERVN, ISATR, EMNIS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında