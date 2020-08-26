***KENT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
26.08.2020 09:31
***KENT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KENT GIDA MADDELERİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'nin 24.08.2020 tarihinde başlayan % 659,20551 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 22.09.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871194
BIST
10:491.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,48
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.097
En Düşük
1.086
10:497,3851
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3448
10:498,7284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0182
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,6828
10:49456,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,18
|Açılış
|: 456,26
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:49
|INTEM
|15,73
|3.174.041
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|9.635.498
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|RALYH
|5,37
|2.398.693
|% 9,82
|
|DGGYO
|12,57
|18.664.516
|% -7,16
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SASA
|15,44
|347.009.885
|% -4,10
|
|SISE
|6,14
|306.670.512
|% 2,68
|
|PETKM
|4,14
|193.128.332
|% 0,73
|
|GUSGR
|6,36
|172.438.885
|% 2,09
|
|GARAN
|6,77
|166.880.252
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|105.651.385
|% 0,00
|
|SISE
|6,14
|306.670.512
|% 2,68
|
|YKBNK
|2,06
|99.835.936
|% 0,00
|
|PETKM
|4,14
|193.128.332
|% 0,73
|
|TSKB
|1,10
|33.976.221
|% -0,90
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3765
|7,3851
|% -0,07
|
|Euro
|8,7106
|8,7284
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,6989
|9,7476
|% 0,03
|
|Frank
|8,0941
|8,1429
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9655
|1,9754
|% -0,01
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-10,73
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,46
|46,46
|0,17
|