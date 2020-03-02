***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
02.03.2020 09:42
***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
02/03/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
KERVN.E pay sırası şirketin Genel Kurul kararlarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823198
BIST
11:01109.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 3.142,34
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.268
En Düşük
108.301
11:016,2188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0123
|Açılış
|: 6,2460
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2330
|
6,2593
En Düşük
6,1999
11:016,8952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8360
|
6,9305
En Düşük
6,8533
11:01319,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,22
|Açılış
|: 319,58
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
322,92
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|4,46
|17.712.007
|% 14,95
|
|NIBAS
|7,70
|2.402
|% 14,93
|
|TIRE
|6,88
|19.802.299
|% 14,10
|
|KARSN
|1,90
|134.819.441
|% 13,77
|
|SRVGY
|11,94
|305.232
|% 12,11
|
|BALAT
|2,20
|312.048
|% -8,33
|
|COSMO
|2,19
|2.190
|% -3,10
|
|IZMDC
|10,00
|540
|% -1,96
|
|KPHOL
|3,24
|10
|% -1,82
|
|FORMT
|2,18
|2.178
|% -0,91
|
|THYAO
|12,11
|275.823.988
|% 3,06
|
|ASELS
|28,74
|196.505.987
|% 4,51
|
|KARSN
|1,90
|134.819.441
|% 13,77
|
|GARAN
|9,83
|118.330.921
|% 3,47
|
|ODAS
|2,07
|68.305.971
|% 5,61
|
|KARSN
|1,90
|134.819.441
|% 13,77
|
|ODAS
|2,07
|68.305.971
|% 5,61
|
|YKBNK
|2,36
|65.867.652
|% 3,06
|
|IHLGM
|1,29
|34.511.208
|% 6,61
|
|EKGYO
|1,44
|37.287.672
|% 3,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9343
|7,9741
|% -0,40
|
|Frank
|6,4116
|6,4502
|% -0,33
|
|Riyal
|1,6511
|1,6594
|% -0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.601
|1.601
|22,36
|
|Altın Gr.
|319
|319
|2,56
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.144
|-49,00
|
|Tam
|2.107
|2.160
|-58,93
|
|Yarım
|1.019
|1.045
|-28,50
|
|Çeyrek
|511
|522
|-14,26
|
|Gümüş.Ons
|16,90
|16,94
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
|
|B. Petrol
|51,31
|51,31
|1,64
|