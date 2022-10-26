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***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

26.10.2022 10:29
***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma


***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
26/10/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
26/10/2022
Sıra Açma Saati
11:00
Açıklamalar

KERVN.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:00'de Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074254


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOGUB 10,29 3.958.708 % 9,94  
GARFA 18,95 3.422.230 % 7,49  
CRFSA 59,60 40.320.041 % 7,48  
BAYRK 10,86 15.858.760 % 6,47  
GOLTS 103,60 18.998.652 % 6,26  
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10:21 Alış Satış %  
Dolar 18,6059 18,6118 % 0,05  
Euro 18,6134 18,6237 % 0,39  
Sterlin 21,3595 21,4666 % 0,38  
Frank 18,6907 18,8033 % 0,32  
Riyal 4,9349 4,9597 % 0,02  
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10:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.666 1.666 12,76  
Altın Gr. 997 997 8,62  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.703 6.800 42,00  
Yarım 3.266 3.322 21,00  
Çeyrek 1.638 1.662 10,00  
Gümüş.Ons 19,55 19,58 0,22  
Gümüş Gr. 11,69 11,71 0,12  
B. Petrol 90,48 90,48 -1,26  
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