***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
26.10.2022 10:29
***KERVN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
26/10/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
26/10/2022
Sıra Açma Saati
11:00
Açıklamalar
KERVN.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 11:00'de Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074254
BIST
10:214.002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 27,01
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.009
En Düşük
3.990
10:2118,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6457
En Düşük
18,5292
10:2118,6237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0729
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,6364
En Düşük
18,4735
10:21996,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,06
|Açılış
|: 996,85
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
998,03
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler10:21
|DOGUB
|10,29
|3.958.708
|% 9,94
|
|GARFA
|18,95
|3.422.230
|% 7,49
|
|CRFSA
|59,60
|40.320.041
|% 7,48
|
|BAYRK
|10,86
|15.858.760
|% 6,47
|
|GOLTS
|103,60
|18.998.652
|% 6,26
|
|AGYO
|7,53
|19.820.873
|% -9,93
|
|GESAN
|157,50
|49.241.066
|% -8,16
|
|YEOTK
|52,60
|14.766.524
|% -7,96
|
|ALKA
|36,64
|24.090.467
|% -7,24
|
|ACSEL
|58,35
|20.869.752
|% -5,89
|
|THYAO
|101,80
|895.217.456
|% 1,29
|
|AKBNK
|15,87
|493.552.659
|% 2,26
|
|SISE
|33,94
|393.705.152
|% 0,35
|
|SASA
|106,40
|349.177.106
|% 1,33
|
|TUPRS
|376,60
|283.481.243
|% 0,56
|
|SKBNK
|2,16
|131.553.497
|% 0,00
|
|TSKB
|3,25
|181.398.256
|% 2,20
|
|AKBNK
|15,87
|493.552.659
|% 2,26
|
|ISGYO
|9,24
|261.783.894
|% 4,88
|
|EKGYO
|4,55
|127.386.527
|% 0,44
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6059
|18,6118
|% 0,05
|
|Euro
|18,6134
|18,6237
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,3595
|21,4666
|% 0,38
|
|Frank
|18,6907
|18,8033
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9349
|4,9597
|% 0,02
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|12,76
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,62
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.703
|6.800
|42,00
|
|Yarım
|3.266
|3.322
|21,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.662
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,12
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|-1,26
|