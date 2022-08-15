***KERVN* *BSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
15.08.2022 14:41
***KERVN******BSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [KERVN, BSK]
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Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.06.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (02.09.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Başkent Menkul Değerler A.Ş. (31.08.2022 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055404
BIST
17:382.854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -10,18
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
2.885
En Düşük
2.845
17:3817,9647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,0160
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9920
|
17,9704
En Düşük
17,8981
17:3818,3237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0772
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4450
|
18,4337
En Düşük
18,2973
17:381.026,03
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -13,36
|Açılış
|: 1.026,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.023,91
BIST En Aktif Hisseler17:38
|CMBTN
|240,30
|5.885.428
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|684.579
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,73
|267.866.668
|% 9,97
|
|ARASE
|105,50
|107.318.486
|% 9,95
|
|MANAS
|26,08
|73.887.550
|% 9,95
|
|BARMA
|43,12
|547.129.378
|% -9,98
|
|GZNMI
|62,85
|80.734.529
|% -9,96
|
|ASUZU
|281,90
|143.226.534
|% -6,81
|
|VKFYO
|5,94
|20.731.390
|% -6,60
|
|SMRTG
|32,22
|116.516.256
|% -5,29
|
|THYAO
|63,45
|4.797.460.665
|% 1,68
|
|AKBNK
|10,24
|1.719.287.104
|% 2,40
|
|GSRAY
|6,80
|1.656.970.672
|% 3,34
|
|ODAS
|4,44
|1.596.396.314
|% 9,90
|
|YKBNK
|5,49
|1.416.212.362
|% 0,92
|
|ODAS
|4,44
|1.596.396.314
|% 9,90
|
|EKGYO
|3,53
|1.234.094.770
|% -0,28
|
|YKBNK
|5,49
|1.416.212.362
|% 0,92
|
|GSRAY
|6,80
|1.656.970.672
|% 3,34
|
|DOHOL
|4,44
|987.040.492
|% -4,10
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9614
|17,9647
|% 0,18
|
|Euro
|18,3122
|18,3237
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,6294
|21,7379
|% -0,30
|
|Frank
|18,9323
|19,0463
|% -0,21
|
|Riyal
|4,7680
|4,7919
|% 0,14
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-23,88
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-12,96
|
|Cumhuriyet
|6.860
|6.964
|-78,00
|
|Tam
|6.888
|6.948
|-44,00
|
|Yarım
|3.356
|3.397
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.698
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,22
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,39
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-4,26
|