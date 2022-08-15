Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***KERVN* *BSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

15.08.2022 14:41
***KERVN* *BSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi


***KERVN******BSK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )

İlgili Şirketler [KERVN, BSK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     31.06.2022 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
  
- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (02.09.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Başkent Menkul Değerler A.Ş.  (31.08.2022 (dahil) tarihine kadar).




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055404


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:382.854
Değişim :  -0,36% |  -10,18
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885 En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:38
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CMBTN 240,30 5.885.428 % 9,98  
CMENT 41,20 684.579 % 9,98  
TSPOR 6,73 267.866.668 % 9,97  
ARASE 105,50 107.318.486 % 9,95  
MANAS 26,08 73.887.550 % 9,95  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Dolar 17,9614 17,9647 % 0,18  
Euro 18,3122 18,3237 % -0,42  
Sterlin 21,6294 21,7379 % -0,30  
Frank 18,9323 19,0463 % -0,21  
Riyal 4,7680 4,7919 % 0,14  
daha fazla
17:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.778 1.779 -23,88  
Altın Gr. 1.026 1.026 -12,96  
Cumhuriyet 6.860 6.964 -78,00  
Tam 6.888 6.948 -44,00  
Yarım 3.356 3.397 -21,00  
Çeyrek 1.683 1.698 -11,00  
Gümüş.Ons 20,20 20,22 -0,63  
Gümüş Gr. 11,63 11,64 -0,39  
B. Petrol 93,89 93,89 -4,26  
Seans Raporu 17:38
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru