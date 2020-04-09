***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
09.04.2020 14:43
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirket aşağıda yer almaktadır.
- Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (31.12.2019 tarihli Finansal Raporlar için 30.04.2020 (dahil) tarihine kadar)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836886
BIST
16:1494.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 1.226,74
|Açılış
|: 94.275
|
|Önceki Kapanış
|: 93.225
|
94.780
En Düşük
93.629
16:146,6447
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -0,1267
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,6211
16:147,2836
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,0865
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3882
En Düşük
7,2488
16:14360,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,75
|Açılış
|: 360,86
|
|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,80
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|26,62
|8.683.509
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|64.852.979
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.179.342
|% 10,00
|
|BRYAT
|54,35
|3.499.563
|% 9,98
|
|ARDYZ
|16,87
|24.364.714
|% 9,97
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|TDGYO
|2,64
|4.419.282
|% -6,38
|
|IHEVA
|2,50
|76.900.448
|% -6,02
|
|INFO
|5,37
|21.880.014
|% -5,79
|
|GARAN
|8,01
|706.073.717
|% 1,78
|
|GSRAY
|2,65
|672.275.370
|% 5,16
|
|ASELS
|25,10
|644.244.127
|% 0,40
|
|THYAO
|9,70
|561.704.441
|% 1,04
|
|ECILC
|4,49
|534.456.170
|% 4,66
|
|GSRAY
|2,65
|672.275.370
|% 5,16
|
|YKBNK
|1,93
|307.723.516
|% 2,12
|
|ECILC
|4,49
|534.456.170
|% 4,66
|
|TSPOR
|4,02
|383.399.053
|% 8,65
|
|IHLAS
|0,59
|51.743.656
|% 3,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3365
|8,3783
|% -0,24
|
|Frank
|6,9062
|6,9478
|% -0,40
|
|Riyal
|1,7818
|1,7908
|% -0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.677
|30,94
|
|Altın Gr.
|361
|362
|3,58
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,35
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,05
|
|B. Petrol
|34,15
|34,15
|1,31
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