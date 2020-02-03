***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler KERVNAçıklamalar Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin genel kurulunun icrası için, İstanbul 16'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21.10.2019 tarih ve 2019/900 sayılı kararı ile kayyum olarak atanan Hasan Alevli tarafından gönderilen genel kurul toplantı sonucuna ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816585BIST