***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.02.2020 09:21
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KERVN
Açıklamalar Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin genel kurulunun icrası için, İstanbul 16'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21.10.2019 tarih ve 2019/900 sayılı kararı ile kayyum olarak atanan Hasan Alevli tarafından gönderilen genel kurul toplantı sonucuna ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816585
BIST
13:59119.082
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -58,11
|Açılış
|: 119.437
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|Önceki Kapanış
|: 119.140
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En Düşük
118.762
13:595,9848
En Yüksek
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En Düşük
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306,44
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.595.120
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|TSPOR
|3,07
|184.228.798
|% 12,87
|
|BURVA
|14,50
|476.010
|% 11,11
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|MRGYO
|1,58
|11.701.942
|% -5,95
|
|SISE
|5,61
|716.613.980
|% 0,90
|
|THYAO
|13,75
|568.920.216
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,18
|403.120.047
|% 3,72
|
|IPEKE
|10,16
|280.688.267
|% 2,63
|
|SODA
|6,54
|235.316.070
|% -1,65
|
|SISE
|5,61
|716.613.980
|% 0,90
|
|ODAS
|2,14
|232.298.449
|% 0,94
|
|TRKCM
|4,18
|403.120.047
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,67
|146.726.957
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,81
|225.161.072
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7933
|7,8324
|% -1,09
|
|Frank
|6,1813
|6,2185
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-5,64
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-13,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|-10,47
|
|Yarım
|967
|992
|-5,06
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
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|B. Petrol
|56,34
|56,34
|-0,28
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