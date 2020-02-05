***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2020 09:23
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KERVN
Açıklamalar Kervansaray Yatırım Holding A.Ş.'nin genel kurulunun icrası için, İstanbul 16'ncı Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21.10.2019 tarih ve 2019/900 sayılı kararı ile kayyum olarak atanan Hasan Alevli tarafından gönderilen genel kurul çağrısına ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817105
BIST
10:46122.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 196,05
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.700
En Düşük
122.125
10:465,9880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0087
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9885
En Düşük
5,9768
10:466,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6121
En Düşük
6,6009
10:46300,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,45
|Açılış
|: 300,46
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,74
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|2.283.184
|% 14,99
|
|TEKTU
|1,84
|190.391.112
|% 12,88
|
|CELHA
|12,14
|8.157.169
|% 11,68
|
|GEDIK
|11,30
|6.009.124
|% 10,68
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|DOKTA
|75,30
|5.286.875
|% -14,96
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|BEYAZ
|4,18
|365.834
|% -8,13
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|ISFIN
|4,58
|271.966.468
|% 3,39
|
|THYAO
|14,45
|222.144.004
|% 0,42
|
|TEKTU
|1,84
|190.391.112
|% 12,88
|
|HALKB
|7,44
|104.484.118
|% 0,40
|
|PETKM
|4,25
|102.293.979
|% 0,24
|
|TEKTU
|1,84
|190.391.112
|% 12,88
|
|IHLAS
|0,93
|74.928.015
|% 3,33
|
|ISFIN
|4,58
|271.966.468
|% 3,39
|
|IHLGM
|1,20
|33.549.423
|% 0,00
|
|PETKM
|4,25
|102.293.979
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7673
|7,8063
|% -0,03
|
|Frank
|6,1542
|6,1913
|% 0,15
|
|Riyal
|1,5910
|1,5990
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.561
|1.561
|5,92
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,45
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|54,27
|54,27
|0,31
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