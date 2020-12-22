***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2020 09:17
***KERVN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler KERVN
Açıklamalar Kervansaray Yatırm Holding A.Ş. ile ilgili olarak Ertan ve Selim Sayılgan vekili Av. Bircesu Mert Kaya tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894159
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