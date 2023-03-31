***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
31.03.2023 12:45
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' nin seçilmesinin yapılacak ilk genel kurulda ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130155
BIST
13:034.838
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -58,08
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.812
13:0319,1893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0217
|Açılış
|: 19,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
13:0320,9209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0175
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8509
13:031.220,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.220,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler13:01
|UZERB
|221,40
|1.957.176
|% 9,99
|
|EKSUN
|86,50
|30.524.034
|% 9,98
|
|DERIM
|10,69
|39.847.845
|% 9,98
|
|OYAYO
|10,61
|7.373.892
|% 9,95
|
|KRGYO
|15,38
|26.130.408
|% 9,94
|
|DGGYO
|42,94
|3.429.274
|% -9,98
|
|ALFAS
|283,90
|788.667.014
|% -9,87
|
|GOKNR
|20,14
|875.443.878
|% -8,62
|
|MNDRS
|9,23
|68.124.896
|% -8,52
|
|IHAAS
|150,80
|18.817.381
|% -8,33
|
|TUPRS
|541,10
|1.307.479.346
|% 0,39
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|KOZAL
|21,26
|1.005.064.138
|% 1,53
|
|EREGL
|35,84
|996.246.807
|% -0,22
|
|ASELS
|53,25
|984.420.180
|% 0,57
|
|SKBNK
|2,43
|330.427.174
|% 3,85
|
|AKFYE
|17,99
|1.270.509.073
|% -5,32
|
|ISCTR
|13,15
|764.450.822
|% -2,74
|
|YKBNK
|9,66
|514.476.871
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,26
|327.279.552
|% -2,19
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1857
|19,1893
|% 0,11
|
|Euro
|20,9014
|20,9209
|% -0,08
|
|Sterlin
|23,6559
|23,7745
|% -0,09
|
|Frank
|20,8310
|20,9565
|% -0,36
|
|Riyal
|5,0958
|5,1213
|% 0,08
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-2,96
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.221
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|8.215
|8.339
|57,00
|
|Tam
|8.230
|8.313
|-5,00
|
|Yarım
|4.035
|4.068
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.034
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,86
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,72
|14,74
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,44
|78,44
|-0,16
|