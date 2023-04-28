***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2023 12:53
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.04.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, şirketimizin 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi konusunda Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu Genel Kurul'da onaylanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142694
BIST
13:324.727
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -62,23
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.719
13:3219,4538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0296
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
13:3221,3920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0116
|Açılış
|: 21,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3541
13:321.240,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.240,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.238,25
BIST En Aktif Hisseler13:32
|GOODY
|13,98
|13.825.871
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.309.508
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.190.146
|% 9,96
|
|EUPWR
|71,80
|417.120.305
|% 9,95
|
|EGSER
|28,08
|16.561.058
|% 9,95
|
|IHAAS
|171,60
|6.140.894
|% -9,97
|
|CEMTS
|39,26
|107.621.341
|% -9,75
|
|EYGYO
|21,78
|29.054.005
|% -9,10
|
|RYSAS
|29,14
|39.765.906
|% -7,61
|
|CMENT
|51,00
|13.680
|% -7,27
|
|EREGL
|33,38
|2.187.941.398
|% 2,33
|
|CVKMD
|185,90
|1.906.779.336
|% 0,22
|
|KOPOL
|50,80
|1.356.337.006
|% -1,07
|
|THYAO
|130,30
|1.109.850.084
|% -0,38
|
|KONTR
|137,70
|930.159.870
|% -4,51
|
|EREGL
|33,38
|2.187.941.398
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,16
|398.311.816
|% -0,81
|
|AKFYE
|12,89
|544.613.361
|% -0,92
|
|KOZAL
|19,00
|804.719.082
|% -3,06
|
|ISCTR
|11,08
|438.832.173
|% -1,95
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4493
|19,4538
|% 0,15
|
|Euro
|21,3825
|21,3920
|% -0,05
|
|Sterlin
|24,1887
|24,3100
|% -0,15
|
|Frank
|21,6386
|21,7690
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1706
|5,1965
|% 0,06
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-4,32
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.241
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|8.893
|9.027
|-106,00
|
|Tam
|8.966
|9.175
|-107,00
|
|Yarım
|4.376
|4.493
|-45,00
|
|Çeyrek
|2.195
|2.253
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,56
|15,58
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|0,37
|