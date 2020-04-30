***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 25.259 505.440.285 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-167.247 -501.858 -334.611 -334.611Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-43.678.947 43.678.947 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-785.577 -43.207.131 -122.393.556 -166.386.264 -13.686.444 -180.072.708Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 462.233.154 4.105.657 82.454.514 -348.751.606 -122.393.556 196.051.237 -64.272.181 131.779.056Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -348.751.606 -111.474.572 196.051.237 -64.272.181 131.779.056Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler10.918.984 -67.454.514 67.454.514 -10.918.984 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 462.233.154 4.105.657 15.000.000 -281.297.092 -122.393.556 196.051.237 -64.272.181 131.779.056Transferler-122.393.556 122.393.556 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.815.575 57.368.527 -155.438.761 -101.885.809 -9.463.377 -111.349.186Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-33.877.076 33.877.076 59.174 59.174Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.540.670 -42.516.428Dönem Karı (Zararı)-164.902.125 -136.080.000Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler159.622.992 190.735.817Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 15.227.672 18.276.490Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler16.317.483 8.659.040Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler729.006 2.083.710Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler73.735.544 51.984.629Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler33.823.224 161.610.961Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 7.275.713 -22.148.205Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler12.514.350 -29.730.808İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler98.909.121 -96.398.444Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -18.928.021 -3.005.867Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler54.857.621 -98.590.795Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12.419.940 5.480.364Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)4.186.492 -8.850.858Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.643.974 5.517.108Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.809.185 -7.999.956Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)34.154.252 9.159.911İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.384.048 1.891.649Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları93.629.988 -41.742.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -7.089.318 -773.801YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI18.091.917 40.243.816Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25.163.904 48.034.152Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.071.987 -7.790.336FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-105.664.344 -5.486.115Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-105.664.344 -5.486.115YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.031.757 -7.758.727NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.031.757 -7.758.727DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.630.609 13.389.336DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.598.852 5.630.609Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.598.852 5.630.609Finansal Yatırımlar6 143Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar143Ticari Alacaklar4-8 18.844.278 14.960.668İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 74.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 18.769.748 14.960.668Diğer Alacaklar4-9 195.270.118 316.771.096İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 156.992.565 203.509.189İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 38.277.553 113.261.907Stoklar10 7.228.187 26.995.833Peşin Ödenmiş Giderler11 23.247.589 25.700.398İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler23.247.589 25.700.398Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 170.806 5.177Diğer Dönen Varlıklar20 365.593 950.920İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 365.593 950.920ARA TOPLAM249.725.423 391.014.844TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR249.725.423 391.014.844DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 60.608.900 40.057.535Diğer Finansal Yatırımlar6 60.608.900 40.057.535Ticari Alacaklar8 1.311.309İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.311.309Diğer Alacaklar9 776.458 842.945İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 776.458 842.945Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 423.835.375 80.031.000Maddi Duran Varlıklar14 238.378.119 608.707.725Arazi ve Arsalar64.180.655Binalar168.882.204 595.280.788Tesis, Makine ve Cihazlar1.548.984 4.086.854Taşıtlar607.491 724.716Mobilya ve Demirbaşlar3.158.785 8.580.079Diğer Maddi Duran Varlıklar35.288Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 95.161 35.041Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar95.161 35.041Peşin Ödenmiş Giderler11 1.733.683İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.733.683TOPLAM DURAN VARLIKLAR723.694.013 732.719.238TOPLAM VARLIKLAR973.419.436 1.123.734.082KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 773.979.990İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 773.979.990Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar7 773.979.990Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları712.012.110 6.185.236İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 712.012.110 6.185.236Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 712.012.110 6.185.236Ticari Borçlar4-8 35.546.224 21.279.188İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 191.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 35.354.880 21.279.188Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 7.127.498 3.461.654Diğer Borçlar4-9 60.194.172 84.048.939İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 32.137.800 18.570.378İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 28.056.372 65.478.561Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 78.432.785 44.278.533İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 78.432.785 44.278.533Kısa Vadeli Karşılıklar17-20 8.345.524 8.312.992Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17-20 8.345.524 8.312.992ARA TOPLAM901.658.313 941.546.532TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER901.658.313 941.546.532UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 21.430.982 17.754.585İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 21.430.982 17.754.585Banka Kredileri7 14.743.110 17.754.585Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar7 6.687.872Diğer Borçlar9 893.465 12.147.371İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 893.465 12.147.371Uzun Vadeli Karşılıklar19 620.314 2.241.811Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 620.314 2.241.811Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 28.327.318 18.264.727TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER51.272.079 50.408.494TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER952.930.392 991.955.026ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 94.165.428 196.051.237Ödenmiş Sermaye21 588.505.080 588.505.080Sermaye Düzeltme Farkları21 77.882.450 77.882.450Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -43.873.237 -43.873.237Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 10.922.400 10.922.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi21 -514.273.301 -514.273.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 481.148.712 461.472.836Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 481.148.712 461.472.836Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 485.724.605 462.233.154Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -4.575.893 -760.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 4.105.657 4.105.657Yasal Yedekler21 4.105.657 4.105.657Diğer Yedekler21 15.000.000 15.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -369.813.572 -281.297.092Net Dönem Karı veya Zararı21 -155.438.761 -122.393.556Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 -73.676.384 -64.272.181TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.489.044 131.779.056TOPLAM KAYNAKLAR973.419.436 1.123.734.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 157.048.895 128.881.623Satışların Maliyeti22 -117.993.564 -93.720.022TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.055.331 35.161.601BRÜT KAR (ZARAR)39.055.331 35.161.601Genel Yönetim Giderleri23 -42.680.318 -33.298.169Pazarlama Giderleri23 -6.456.929 -9.673.065Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 16.570.186 47.487.940Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -49.525.054 -60.691.349ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-43.036.784 -21.013.042Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 13.659.251 81.657.488Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -12.514.350 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-41.891.883 60.644.446Finansman Giderleri27 -115.734.529 -211.243.905SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-157.626.412 -150.599.459Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.275.713 14.519.459Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -7.275.713 14.519.459SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-164.902.125 -136.080.000DÖNEM KARI (ZARARI)-164.902.125 -136.080.000Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.463.364 -13.686.444Ana Ortaklık Payları-155.438.761 -122.393.556Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,26400000 -0,20800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar53.552.939 -43.992.708Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)63.742.808 -48.007.923Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-6.374.281 4.800.792Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.769.485 -981.971Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler953.897 196.394Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi953.897 196.394Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)53.552.939 -43.992.708TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-111.349.186 -180.072.708Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-9.463.377 -13.686.444Ana Ortaklık Payları-101.885.809 -166.386.264http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841838BIST