***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2020 18:10
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -167.247 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 25.259 505.440.285 4.105.657 82.454.514 -304.570.801 -43.678.947 362.772.112 -50.585.737 312.186.375
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-167.247 -501.858 -334.611 -334.611
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-43.678.947 43.678.947 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-785.577 -43.207.131 -122.393.556 -166.386.264 -13.686.444 -180.072.708
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 462.233.154 4.105.657 82.454.514 -348.751.606 -122.393.556 196.051.237 -64.272.181 131.779.056
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 451.314.170 4.105.657 82.454.514 -348.751.606 -111.474.572 196.051.237 -64.272.181 131.779.056
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
10.918.984 -67.454.514 67.454.514 -10.918.984 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 462.233.154 4.105.657 15.000.000 -281.297.092 -122.393.556 196.051.237 -64.272.181 131.779.056
Transferler
-122.393.556 122.393.556 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.815.575 57.368.527 -155.438.761 -101.885.809 -9.463.377 -111.349.186
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-33.877.076 33.877.076 59.174 59.174
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.540.670 -42.516.428
Dönem Karı (Zararı)
-164.902.125 -136.080.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.622.992 190.735.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 15.227.672 18.276.490
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.317.483 8.659.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
729.006 2.083.710
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
73.735.544 51.984.629
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
33.823.224 161.610.961
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 7.275.713 -22.148.205
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.514.350 -29.730.808
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
98.909.121 -96.398.444
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -18.928.021 -3.005.867
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
54.857.621 -98.590.795
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.419.940 5.480.364
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.186.492 -8.850.858
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14.643.974 5.517.108
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.809.185 -7.999.956
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
34.154.252 9.159.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.384.048 1.891.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
93.629.988 -41.742.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 -7.089.318 -773.801
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
18.091.917 40.243.816
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.163.904 48.034.152
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.071.987 -7.790.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-105.664.344 -5.486.115
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.664.344 -5.486.115
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.031.757 -7.758.727
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.031.757 -7.758.727
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.630.609 13.389.336
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.598.852 5.630.609
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.598.852 5.630.609
Finansal Yatırımlar
6 143
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
143
Ticari Alacaklar
4-8 18.844.278 14.960.668
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 18.769.748 14.960.668
Diğer Alacaklar
4-9 195.270.118 316.771.096
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 156.992.565 203.509.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 38.277.553 113.261.907
Stoklar
10 7.228.187 26.995.833
Peşin Ödenmiş Giderler
11 23.247.589 25.700.398
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
23.247.589 25.700.398
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 170.806 5.177
Diğer Dönen Varlıklar
20 365.593 950.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 365.593 950.920
ARA TOPLAM
249.725.423 391.014.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
249.725.423 391.014.844
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 60.608.900 40.057.535
Diğer Finansal Yatırımlar
6 60.608.900 40.057.535
Ticari Alacaklar
8 1.311.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.311.309
Diğer Alacaklar
9 776.458 842.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 776.458 842.945
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 423.835.375 80.031.000
Maddi Duran Varlıklar
14 238.378.119 608.707.725
Arazi ve Arsalar
64.180.655
Binalar
168.882.204 595.280.788
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.548.984 4.086.854
Taşıtlar
607.491 724.716
Mobilya ve Demirbaşlar
3.158.785 8.580.079
Diğer Maddi Duran Varlıklar
35.288
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 95.161 35.041
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
95.161 35.041
Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.733.683
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.733.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
723.694.013 732.719.238
TOPLAM VARLIKLAR
973.419.436 1.123.734.082
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 773.979.990
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 773.979.990
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 773.979.990
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
712.012.110 6.185.236
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 712.012.110 6.185.236
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 712.012.110 6.185.236
Ticari Borçlar
4-8 35.546.224 21.279.188
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 35.354.880 21.279.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 7.127.498 3.461.654
Diğer Borçlar
4-9 60.194.172 84.048.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 32.137.800 18.570.378
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 28.056.372 65.478.561
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 78.432.785 44.278.533
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 78.432.785 44.278.533
Kısa Vadeli Karşılıklar
17-20 8.345.524 8.312.992
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17-20 8.345.524 8.312.992
ARA TOPLAM
901.658.313 941.546.532
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
901.658.313 941.546.532
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 21.430.982 17.754.585
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 21.430.982 17.754.585
Banka Kredileri
7 14.743.110 17.754.585
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 6.687.872
Diğer Borçlar
9 893.465 12.147.371
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 893.465 12.147.371
Uzun Vadeli Karşılıklar
19 620.314 2.241.811
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 620.314 2.241.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 28.327.318 18.264.727
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
51.272.079 50.408.494
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
952.930.392 991.955.026
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21 94.165.428 196.051.237
Ödenmiş Sermaye
21 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
21 77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
21 481.148.712 461.472.836
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 481.148.712 461.472.836
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 485.724.605 462.233.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -4.575.893 -760.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 4.105.657 4.105.657
Yasal Yedekler
21 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
21 15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -369.813.572 -281.297.092
Net Dönem Karı veya Zararı
21 -155.438.761 -122.393.556
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -73.676.384 -64.272.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.489.044 131.779.056
TOPLAM KAYNAKLAR
973.419.436 1.123.734.082
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 157.048.895 128.881.623
Satışların Maliyeti
22 -117.993.564 -93.720.022
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
39.055.331 35.161.601
BRÜT KAR (ZARAR)
39.055.331 35.161.601
Genel Yönetim Giderleri
23 -42.680.318 -33.298.169
Pazarlama Giderleri
23 -6.456.929 -9.673.065
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 16.570.186 47.487.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -49.525.054 -60.691.349
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-43.036.784 -21.013.042
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 13.659.251 81.657.488
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -12.514.350 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-41.891.883 60.644.446
Finansman Giderleri
27 -115.734.529 -211.243.905
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-157.626.412 -150.599.459
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.275.713 14.519.459
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -7.275.713 14.519.459
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-164.902.125 -136.080.000
DÖNEM KARI (ZARARI)
-164.902.125 -136.080.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.463.364 -13.686.444
Ana Ortaklık Payları
-155.438.761 -122.393.556
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,26400000 -0,20800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
53.552.939 -43.992.708
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
63.742.808 -48.007.923
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-6.374.281 4.800.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.769.485 -981.971
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
953.897 196.394
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
953.897 196.394
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.552.939 -43.992.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-111.349.186 -180.072.708
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-9.463.377 -13.686.444
Ana Ortaklık Payları
-101.885.809 -166.386.264
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841838
BIST