***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
09.06.2020 18:31
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -281.297.092 -122.393.556 196.051.237 -64.272.181 131.779.056
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-122.393.556 122.393.556 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.678.981 -26.678.981 0 -26.678.981
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -403.690.648 -26.678.981 169.372.256 -64.272.181 105.100.075
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-155.438.761 155.438.761 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-853 -191.981.697 -191.982.550 -1.731.744 -193.714.294
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.576.746 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.252.333 -191.981.697 -97.817.122 -75.408.128 -173.225.250
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
204.741 -13.852.118
Dönem Karı (Zararı)
-193.713.443 -26.678.981
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
198.614.107 8.489.831
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 1.141.086 1.666.168
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -95.382
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
343.443 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
142.834.024 6.185.466
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
82.622.659 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-28.327.105 733.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.290.573 4.337.032
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.989.688 -4.946.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.438.603 1.953.903
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
425.742 -5.415.995
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.136.062 1.207.123
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.012.900 -3.026.769
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.817.242 14.565.726
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.069.423 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-866.257 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
610.091 -13.852.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-405.350 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-206.343 -6.031.338
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-206.343 -6.031.338
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-166.666 20.182.975
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 20.182.975
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-166.666 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-168.268 299.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-168.268 299.519
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.598.852 5.630.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.430.584 5.930.128
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.430.584 4.598.852
Ticari Alacaklar
6.830.714 18.844.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 74.530 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6.756.184 18.769.748
Diğer Alacaklar
203.667.245 195.270.118
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-6 164.712.470 156.992.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 38.954.775 38.277.553
Stoklar
6.802.445 7.228.187
Peşin Ödenmiş Giderler
25.383.651 23.247.589
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
170.806 170.806
Diğer Dönen Varlıklar
372.933 365.593
ARA TOPLAM
247.658.378 249.725.423
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.658.378 249.725.423
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
60.608.900 60.608.900
Diğer Alacaklar
817.934 776.458
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 453.098.817 423.835.375
Maddi Duran Varlıklar
8 208.236.113 238.378.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
83.990 95.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
722.845.754 723.694.013
TOPLAM VARLIKLAR
970.504.132 973.419.436
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 938.175.103 712.012.110
Ticari Borçlar
24.184.286 35.546.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 199.379 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
23.984.907 35.354.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.184.705 7.127.498
Diğer Borçlar
68.014.462 60.194.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 35.252.148 32.137.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 32.762.314 28.056.372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
76.363.362 78.432.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.047.018 7.047.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.382.382 1.298.506
ARA TOPLAM
1.121.351.318 901.658.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.121.351.318 901.658.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 20.928.175 21.430.982
Diğer Borçlar
890.417 893.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
559.472 620.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
559.472 620.314
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 0 28.327.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.378.064 51.272.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.143.729.382 952.930.392
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-97.817.122 94.165.428
Ödenmiş Sermaye
10 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
10 77.882.450 77.882.450
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
10 -43.873.237 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
10 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
481.147.859 481.148.712
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
485.724.605 485.724.605
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 485.724.605 485.724.605
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
10 -4.576.746 -4.575.893
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
10 15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-525.252.333 -369.813.572
Net Dönem Karı veya Zararı
-191.981.697 -155.438.761
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10 -75.408.128 -73.676.384
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-173.225.250 20.489.044
TOPLAM KAYNAKLAR
970.504.132 973.419.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 18.207.441 19.314.560
Satışların Maliyeti
-6.975.743 -15.604.326
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.231.698 3.710.234
BRÜT KAR (ZARAR)
11.231.698 3.710.234
Genel Yönetim Giderleri
-4.339.927 -6.506.188
Pazarlama Giderleri
-100.232 -779.421
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.740.862 1.595.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-8.929.151 -2.560.886
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-396.750 -4.540.385
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
4.593.704 932.462
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.196.954 -3.607.923
Finansman Giderleri
12 -226.237.502 -22.337.479
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-222.040.548 -25.945.402
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.327.105 -733.579
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 28.327.105 -733.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-193.713.443 -26.678.981
DÖNEM KARI (ZARARI)
-193.713.443 -26.678.981
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.731.746 0
Ana Ortaklık Payları
-191.981.697 -26.678.981
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 -0,32600000 -0,04500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-851 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.064 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
213 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-851 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-193.714.294 -26.678.981
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.731.744 0
Ana Ortaklık Payları
-191.982.550 -26.678.981
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850226
BIST