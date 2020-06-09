***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -281.297.092 -122.393.556 196.051.237 -64.272.181 131.779.056Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-122.393.556 122.393.556 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26.678.981 -26.678.981 0 -26.678.981Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -403.690.648 -26.678.981 169.372.256 -64.272.181 105.100.075Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-155.438.761 155.438.761 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-853 -191.981.697 -191.982.550 -1.731.744 -193.714.294Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.576.746 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.252.333 -191.981.697 -97.817.122 -75.408.128 -173.225.250Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI204.741 -13.852.118Dönem Karı (Zararı)-193.713.443 -26.678.981Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler198.614.107 8.489.831Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.141.086 1.666.168Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -95.382Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler343.443 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler142.834.024 6.185.466Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler82.622.659 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-28.327.105 733.579İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.290.573 4.337.032Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.989.688 -4.946.956Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.438.603 1.953.903Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler425.742 -5.415.995Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.136.062 1.207.123Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.012.900 -3.026.769Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.817.242 14.565.726Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-2.069.423 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-866.257 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları610.091 -13.852.118Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-405.350 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-206.343 -6.031.338Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-206.343 -6.031.338FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-166.666 20.182.975Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 20.182.975Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-166.666 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-168.268 299.519NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-168.268 299.519DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.598.852 5.630.609DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.430.584 5.930.128Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.430.584 4.598.852Ticari Alacaklar6.830.714 18.844.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 74.530 74.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.756.184 18.769.748Diğer Alacaklar203.667.245 195.270.118İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-6 164.712.470 156.992.565İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 38.954.775 38.277.553Stoklar6.802.445 7.228.187Peşin Ödenmiş Giderler25.383.651 23.247.589Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar170.806 170.806Diğer Dönen Varlıklar372.933 365.593ARA TOPLAM247.658.378 249.725.423TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR247.658.378 249.725.423DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar60.608.900 60.608.900Diğer Alacaklar817.934 776.458Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 453.098.817 423.835.375Maddi Duran Varlıklar8 208.236.113 238.378.119Maddi Olmayan Duran Varlıklar83.990 95.161TOPLAM DURAN VARLIKLAR722.845.754 723.694.013TOPLAM VARLIKLAR970.504.132 973.419.436KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 938.175.103 712.012.110Ticari Borçlar24.184.286 35.546.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 199.379 191.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar23.984.907 35.354.880Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.184.705 7.127.498Diğer Borçlar68.014.462 60.194.172İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-6 35.252.148 32.137.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 32.762.314 28.056.372Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)76.363.362 78.432.785Kısa Vadeli Karşılıklar7.047.018 7.047.018Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.382.382 1.298.506ARA TOPLAM1.121.351.318 901.658.313TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.121.351.318 901.658.313UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 20.928.175 21.430.982Diğer Borçlar890.417 893.465Uzun Vadeli Karşılıklar559.472 620.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar559.472 620.314Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü13 0 28.327.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.378.064 51.272.079TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.143.729.382 952.930.392ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-97.817.122 94.165.428Ödenmiş Sermaye10 588.505.080 588.505.080Sermaye Düzeltme Farkları10 77.882.450 77.882.450Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)10 -43.873.237 -43.873.237Paylara İlişkin Primler (İskontolar)10 10.922.400 10.922.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi10 -514.273.301 -514.273.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)481.147.859 481.148.712Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)485.724.605 485.724.605Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)10 485.724.605 485.724.605Diğer Kazançlar (Kayıplar)10 -4.576.746 -4.575.893Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler10 4.105.657 4.105.657Diğer Yedekler10 15.000.000 15.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-525.252.333 -369.813.572Net Dönem Karı veya Zararı-191.981.697 -155.438.761Kontrol Gücü Olmayan Paylar10 -75.408.128 -73.676.384TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-173.225.250 20.489.044TOPLAM KAYNAKLAR970.504.132 973.419.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 18.207.441 19.314.560Satışların Maliyeti-6.975.743 -15.604.326TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.231.698 3.710.234BRÜT KAR (ZARAR)11.231.698 3.710.234Genel Yönetim Giderleri-4.339.927 -6.506.188Pazarlama Giderleri-100.232 -779.421Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.740.862 1.595.876Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-8.929.151 -2.560.886ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-396.750 -4.540.385Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.593.704 932.462FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.196.954 -3.607.923Finansman Giderleri12 -226.237.502 -22.337.479SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-222.040.548 -25.945.402Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28.327.105 -733.579Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13 28.327.105 -733.579SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-193.713.443 -26.678.981DÖNEM KARI (ZARARI)-193.713.443 -26.678.981Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.731.746 0Ana Ortaklık Payları-191.981.697 -26.678.981Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 14 -0,32600000 -0,04500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-851 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.064 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler213 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-851 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-193.714.294 -26.678.981Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.731.744 0Ana Ortaklık Payları-191.982.550 -26.678.981http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850226BIST