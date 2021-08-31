***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
31.08.2021 21:26
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 462.233.154 4.105.657 15.000.000 -281.297.092 -122.393.556 196.051.237 -64.272.181 131.779.056
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-122.393.556 122.393.556 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.815.575 57.368.527 -155.438.761 -101.885.809 -9.463.377 -111.349.186
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-33.877.076 33.877.076 59.174 59.174
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-155.438.761 155.438.761 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.849 -19.849 0 -19.849
Dönem Karı (Zararı)
-403.471.974 -403.471.974 -8.951.207 -412.423.181
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
1.221.367 1.221.367 0 1.221.367
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
7.964 7.964 0 7.964
Dönem Sonu Bakiyeler
588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-531.543 86.540.670
Dönem Karı (Zararı)
-412.423.181 -164.902.125
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-412.423.181 -164.902.125
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
407.880.172 159.622.992
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15 3.216.754 15.227.672
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.099.392 16.317.483
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8-9 8.099.392 16.317.483
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
496.063 729.006
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 729.006
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 496.063 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25-27 198.380.999 73.735.544
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25-27 198.380.999 73.735.544
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25-27 226.008.684 33.823.224
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -28.321.720 7.275.713
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 12.514.350
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 12.514.350
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.853.581 98.909.121
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 30.000 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.094.177 -18.928.021
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 4.094.177 -18.928.021
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.411.854 54.857.621
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-9 -38.180.298 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -2.231.556 54.857.621
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 866.920 12.419.940
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -4.991.405 4.186.492
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.195.080 14.643.974
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 2.195.080 14.643.974
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.112.351 -7.809.185
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
4-9 29.666.604 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -554.253 -7.809.185
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 13.980.055 34.154.252
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.021.743 5.384.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12-19 197.060 5.384.048
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
20 -1.218.803 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-689.428 93.629.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
19 175.368 -7.089.318
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-17.483 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
856.027 18.091.917
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 25.163.904
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14-15 0 25.163.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-428.428 -7.071.987
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14-15 -428.428 -7.071.987
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 1.329.462 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-45.007 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-574.147 -105.664.344
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.221.367 0
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 1.221.367 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -1.795.514 -105.664.344
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-249.663 -1.031.757
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-249.663 -1.031.757
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.598.852 5.630.609
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.349.189 4.598.852
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.349.189 4.598.852
Ticari Alacaklar
6.650.709 18.844.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-8 74.530 74.530
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 6.576.179 18.769.748
Diğer Alacaklar
235.689.952 195.270.118
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 195.172.863 156.992.565
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 40.517.089 38.277.553
Stoklar
10 6.361.267 7.228.187
Peşin Ödenmiş Giderler
11 28.238.994 23.247.589
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 36.176 170.806
Diğer Dönen Varlıklar
20 303.163 365.593
ARA TOPLAM
281.629.450 249.725.423
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
281.629.450 249.725.423
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 60.578.900 60.608.900
Diğer Alacaklar
768.478 776.458
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4-9 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 768.478 776.458
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 509.663.319 423.835.375
Maddi Duran Varlıklar
14 148.521.707 238.378.119
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 50.848 95.161
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 50.848 95.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
719.583.252 723.694.013
TOPLAM VARLIKLAR
1.001.212.702 973.419.436
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.094.800.609 712.012.110
Ticari Borçlar
37.741.304 35.546.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-8 191.344 191.344
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 37.549.960 35.354.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 3.923.386 7.127.498
Diğer Borçlar
92.494.371 60.194.172
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 61.804.404 32.137.800
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 30.689.967 28.056.372
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 92.412.840 78.432.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 92.412.840 78.432.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.543.081 7.047.018
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 7.543.081 7.047.018
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 79.703 1.298.506
ARA TOPLAM
1.328.995.294 901.658.313
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.328.995.294 901.658.313
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 61.236.652 21.430.982
Diğer Borçlar
909.729 893.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-9 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 909.729 893.465
Uzun Vadeli Karşılıklar
795.682 620.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 795.682 620.314
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 0 28.327.318
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.942.063 51.272.079
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.391.937.357 952.930.392
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-308.097.064 94.165.428
Ödenmiş Sermaye
21 588.505.080 588.505.080
Sermaye Düzeltme Farkları
21 77.882.450 77.882.450
Geri Alınmış Paylar (-)
21 0 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
21 -42.651.870 -43.873.237
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 10.922.400 10.922.400
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 -514.273.301 -514.273.301
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
481.128.863 481.148.712
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 481.128.863 481.148.712
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -4.595.742 -4.575.893
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 485.724.605 485.724.605
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 4.105.657 4.105.657
Diğer Yedekler
21 15.000.000 15.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -525.244.369 -369.813.572
Net Dönem Karı veya Zararı
-403.471.974 -155.438.761
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-82.627.591 -73.676.384
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-390.724.655 20.489.044
TOPLAM KAYNAKLAR
1.001.212.702 973.419.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 53.081.557 157.048.895
Satışların Maliyeti
22 -7.414.907 -117.993.564
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
45.666.650 39.055.331
BRÜT KAR (ZARAR)
45.666.650 39.055.331
Genel Yönetim Giderleri
23 -17.146.993 -42.680.318
Pazarlama Giderleri
23 -2.923 -6.456.929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 50.386.736 16.570.186
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -103.652.448 -49.525.054
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-24.748.978 -43.036.784
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 10.320.854 13.659.251
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 0 -12.514.350
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.428.124 -41.891.883
Finansman Gelirleri
27 0 0
Finansman Giderleri
27 -426.316.777 -115.734.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-440.744.901 -157.626.412
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
28.321.720 -7.275.713
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 28.321.720 -7.275.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-412.423.181 -164.902.125
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.463.364
Ana Ortaklık Payları
-403.471.974 -155.438.761
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,68600000 -0,26400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.849 53.552.939
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 63.742.808
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 -6.374.281
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -25.447 -4.769.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.598 953.897
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 5.598 953.897
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.849 53.552.939
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-412.443.030 -111.349.186
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.951.207 -9.463.377
Ana Ortaklık Payları
-403.491.823 -101.885.809
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961094
BIST