***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -760.318 462.233.154 4.105.657 15.000.000 -281.297.092 -122.393.556 196.051.237 -64.272.181 131.779.056Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-122.393.556 122.393.556 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.815.575 57.368.527 -155.438.761 -101.885.809 -9.463.377 -111.349.186Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-33.877.076 33.877.076 59.174 59.174Dönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -43.873.237 10.922.400 -514.273.301 -4.575.893 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -369.813.572 -155.438.761 94.165.428 -73.676.384 20.489.044Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-155.438.761 155.438.761 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-19.849 -19.849 0 -19.849Dönem Karı (Zararı)-403.471.974 -403.471.974 -8.951.207 -412.423.181Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)1.221.367 1.221.367 0 1.221.367Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)7.964 7.964 0 7.964Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-531.543 86.540.670Dönem Karı (Zararı)-412.423.181 -164.902.125Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-412.423.181 -164.902.125Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler407.880.172 159.622.992Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15 3.216.754 15.227.672Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler8.099.392 16.317.483Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8-9 8.099.392 16.317.483Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler496.063 729.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 0 729.006Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 496.063 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25-27 198.380.999 73.735.544Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25-27 198.380.999 73.735.544Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25-27 226.008.684 33.823.224Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -28.321.720 7.275.713Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 12.514.350Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler14 0 12.514.350İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.853.581 98.909.121Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)3 30.000 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.094.177 -18.928.021İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 4.094.177 -18.928.021Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-40.411.854 54.857.621İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4-9 -38.180.298 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -2.231.556 54.857.621Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 866.920 12.419.940Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -4.991.405 4.186.492Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.195.080 14.643.974İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 2.195.080 14.643.974Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler29.112.351 -7.809.185İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4-9 29.666.604 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -554.253 -7.809.185Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 13.980.055 34.154.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.021.743 5.384.048Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)12-19 197.060 5.384.048Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20 -1.218.803 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-689.428 93.629.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 175.368 -7.089.318Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-17.483 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI856.027 18.091.917Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 25.163.904Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri14-15 0 25.163.904Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-428.428 -7.071.987Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14-15 -428.428 -7.071.987Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri13 1.329.462 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-45.007 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-574.147 -105.664.344İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.221.367 0Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri21 1.221.367 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.795.514 -105.664.344YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-249.663 -1.031.757NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-249.663 -1.031.757DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.598.852 5.630.609DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.349.189 4.598.852Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 4.349.189 4.598.852Ticari Alacaklar6.650.709 18.844.278İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-8 74.530 74.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 6.576.179 18.769.748Diğer Alacaklar235.689.952 195.270.118İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 195.172.863 156.992.565İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 40.517.089 38.277.553Stoklar10 6.361.267 7.228.187Peşin Ödenmiş Giderler11 28.238.994 23.247.589Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 36.176 170.806Diğer Dönen Varlıklar20 303.163 365.593ARA TOPLAM281.629.450 249.725.423TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR281.629.450 249.725.423DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 60.578.900 60.608.900Diğer Alacaklar768.478 776.458İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4-9 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 768.478 776.458Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 509.663.319 423.835.375Maddi Duran Varlıklar14 148.521.707 238.378.119Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 50.848 95.161Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 50.848 95.161TOPLAM DURAN VARLIKLAR719.583.252 723.694.013TOPLAM VARLIKLAR1.001.212.702 973.419.436KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.094.800.609 712.012.110Ticari Borçlar37.741.304 35.546.224İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-8 191.344 191.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 37.549.960 35.354.880Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 3.923.386 7.127.498Diğer Borçlar92.494.371 60.194.172İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 61.804.404 32.137.800İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 30.689.967 28.056.372Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 92.412.840 78.432.785İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 92.412.840 78.432.785Kısa Vadeli Karşılıklar17 7.543.081 7.047.018Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 7.543.081 7.047.018Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 79.703 1.298.506ARA TOPLAM1.328.995.294 901.658.313TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.328.995.294 901.658.313UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 61.236.652 21.430.982Diğer Borçlar909.729 893.465İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-9 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 909.729 893.465Uzun Vadeli Karşılıklar795.682 620.314Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 795.682 620.314Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 0 28.327.318TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER62.942.063 51.272.079TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.391.937.357 952.930.392ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-308.097.064 94.165.428Ödenmiş Sermaye21 588.505.080 588.505.080Sermaye Düzeltme Farkları21 77.882.450 77.882.450Geri Alınmış Paylar (-)21 0 0Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)21 -42.651.870 -43.873.237Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 10.922.400 10.922.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi21 -514.273.301 -514.273.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)481.128.863 481.148.712Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 481.128.863 481.148.712Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -4.595.742 -4.575.893Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 485.724.605 485.724.605Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 4.105.657 4.105.657Diğer Yedekler21 15.000.000 15.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -525.244.369 -369.813.572Net Dönem Karı veya Zararı-403.471.974 -155.438.761Kontrol Gücü Olmayan Paylar-82.627.591 -73.676.384TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-390.724.655 20.489.044TOPLAM KAYNAKLAR1.001.212.702 973.419.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 53.081.557 157.048.895Satışların Maliyeti22 -7.414.907 -117.993.564TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)45.666.650 39.055.331BRÜT KAR (ZARAR)45.666.650 39.055.331Genel Yönetim Giderleri23 -17.146.993 -42.680.318Pazarlama Giderleri23 -2.923 -6.456.929Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 50.386.736 16.570.186Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -103.652.448 -49.525.054ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-24.748.978 -43.036.784Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 10.320.854 13.659.251Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 -12.514.350FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-14.428.124 -41.891.883Finansman Gelirleri27 0 0Finansman Giderleri27 -426.316.777 -115.734.529SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-440.744.901 -157.626.412Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28.321.720 -7.275.713Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 28.321.720 -7.275.713SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-412.423.181 -164.902.125DÖNEM KARI (ZARARI)-9.463.364Ana Ortaklık Payları-403.471.974 -155.438.761Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,68600000 -0,26400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-19.849 53.552.939Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 63.742.808Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 -6.374.281Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -25.447 -4.769.485Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler5.598 953.897Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 5.598 953.897Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-19.849 53.552.939TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-412.443.030 -111.349.186Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-8.951.207 -9.463.377Ana Ortaklık Payları-403.491.823 -101.885.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961094BIST