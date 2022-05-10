***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -42.651.870 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -525.244.369 -403.471.974 -308.097.064 -82.627.591 -390.724.655Transferler-403.471.974 403.471.974Dönem Karı (Zararı)-57.704.050 -57.704.050 -1.974.334 -59.678.384Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.238.786 2.238.786 0 2.238.786Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -40.413.084 10.922.400 -514.273.301 -4.595.742 485.724.605 4.105.657 15.000.000 -928.716.343 -57.704.050 -363.562.328 -84.601.925 -448.164.253Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.574.410 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -910.729.592 -62.867.315 -271.212.648 -100.606.671 -371.819.319Transferler-62.867.315 62.867.315Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-230.776 -230.776 0 -230.776Dönem Karı (Zararı)-279.680.550 -279.680.550 -54.590.182 -334.270.732Dönem Sonu Bakiyeler588.505.080 77.882.450 -37.076.027 10.922.400 -514.273.301 -4.805.186 561.825.948 4.172.119 15.000.000 -973.596.907 -279.680.550 -551.123.974 -155.196.853 -706.320.827Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-207.296.447 13.639.609Dönem Karı (Zararı)-334.270.731 -59.678.384Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-334.270.731 -59.678.384Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler16.067.505 92.191.571Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.300.026 792.507Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 8.099.392Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 8.099.392Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.473.134 -14.899Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler47.123 0Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -14.899Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.426.011 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 6.361.860Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 6.361.860Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 76.952.711Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler294.345 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler110.777.235 -18.943.715Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.726.869 -12.264.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)11.726.869 -12.264.000Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.305.425 -3.006.665İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.860.367 -2.264.909İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)554.942 -741.756Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.708Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14.332.080 -619.399Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler102.961.690 629.288İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)102.961.690 629.288Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.132.846 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.869.886 2.053.511İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)956.512 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4.913.374 2.053.511Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-20.166.410 -5.769.252İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-508.609 36.510Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-508.609 36.998Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)0 -488Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-207.425.991 13.569.472Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler129.544 70.137YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.708 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.708 0Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.708 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI207.465.576 -13.539.773Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri207.688.645 0Kredilerden Nakit Girişleri207.688.645 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -15.778.559Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -15.778.559Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-223.069 2.238.786YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)161.421 99.836NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)161.421 99.836DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.433.339 4.349.189DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.594.760 4.449.025Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4.594.760 4.433.339Ticari Alacaklar6.233.309 17.960.178İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 74.529 74.530İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 6.158.780 17.885.648Diğer Alacaklar217.055.873 214.750.448İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 187.930.840 185.070.473İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 29.125.033 29.679.975Peşin Ödenmiş Giderler30.945.114 43.405.599Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.407.267 913.642Diğer Dönen Varlıklar350.273 335.289ARA TOPLAM260.586.596 281.798.495TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR260.586.596 281.798.495DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar60.578.899 60.578.899Diğer Alacaklar768.478 768.478İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 768.478 768.478Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 1.191.544.659 1.128.130.729Maddi Duran Varlıklar8 144.754.915 221.461.163Maddi Olmayan Duran Varlıklar120.004.381 120.012.089Peşin Ödenmiş Giderler3.101.664 4.973.259TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.520.752.996 1.535.924.617TOPLAM VARLIKLAR1.781.339.592 1.817.723.112KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.951.998.393 1.693.675.162Ticari Borçlar290.291.770 187.330.080İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 191.344 191.344İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 290.100.426 187.138.736Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.770.539 3.903.385Diğer Borçlar94.168.038 85.465.290İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 37.146.385 36.189.873İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 57.021.653 49.275.417Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)87.233.158 107.399.568Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü294.345 0Kısa Vadeli Karşılıklar10.081.778 7.526.223Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar129.544 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9.952.234 7.526.223Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler79.703 79.703ARA TOPLAM2.436.917.724 2.085.379.411TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.436.917.724 2.085.379.411UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 44.964.303 95.598.889Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar786.186 739.063Diğer Borçlar4.992.206 7.825.068İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 4.992.206 7.825.068TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.742.695 104.163.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.487.660.419 2.189.542.431ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-551.123.974 -271.212.648Ödenmiş Sermaye11 588.505.080 588.505.080Sermaye Düzeltme Farkları11 77.882.450 77.882.450Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)11 -37.076.027 -37.076.027Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11 10.922.400 10.922.400Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-514.273.301 -514.273.301Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)557.020.762 557.251.538Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)557.020.762 557.251.538Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.805.186 -4.574.410Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11 561.825.948 561.825.948Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler11 4.172.119 4.172.119Diğer Yedekler15.000.000 15.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-973.596.907 -910.729.592Net Dönem Karı veya Zararı-279.680.550 -62.867.315Kontrol Gücü Olmayan Paylar-155.196.853 -100.606.671TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-706.320.827 -371.819.319TOPLAM KAYNAKLAR1.781.339.592 1.817.723.112Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 21.123.558 13.690.194Satışların Maliyeti12 -6.308.298 -923.601TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.815.260 12.766.593BRÜT KAR (ZARAR)14.815.260 12.766.593Genel Yönetim Giderleri-640.956 -691.792Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler8.320.421 7.317.505Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-32.206.193 -13.484.618ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-9.711.468 5.907.688Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 17.728.499Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-9.711.468 23.636.187Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri13 -324.559.263 -83.314.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-334.270.731 -59.678.384SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-334.270.731 -59.678.384DÖNEM KARI (ZARARI)-334.270.731 -59.678.384Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-54.590.181 -1.974.334Ana Ortaklık Payları-279.680.550 -57.704.050Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,47500000 -0,09800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-230.776 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-230.776 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-230.776 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-334.501.507 -59.678.384Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-54.590.182 -1.974.334Ana Ortaklık Payları-279.911.325 -57.704.050http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028862BIST