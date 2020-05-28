***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.03.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteİSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi BaşkanlığıMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 1. dönem geçici vergi beyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2020Açıklamalar01.01.2020 - 31.03.2020 hesap dönemine ait Vergi Dairesi'ne sunulan Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte pdf olarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847518BIST