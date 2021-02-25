***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2021 15:34
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Mali Tablonun Verilme Nedeni
01.01.2020-31.12.2020 Dönemi Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 dönemi geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912890
BIST
15:531.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -6,38
|Açılış
|: 1.510
|
|Önceki Kapanış
|: 1.483
|
1.515
En Düşük
1.460
15:537,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0730
|Açılış
|: 7,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2150
|
7,2491
En Düşük
7,1530
15:538,8695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,1433
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8864
En Düşük
8,7148
15:53416,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,63
|Açılış
|: 416,28
|
|Önceki Kapanış
|: 415,65
|
416,72
En Düşük
413,07
BIST En Aktif Hisseler15:53
|MERIT
|414,70
|2.308.635
|% 10,00
|
|KSTUR
|346,60
|1.770.779
|% 10,00
|
|SERVE
|19,80
|730.773
|% 10,00
|
|SEKUR
|36,30
|3.541.210
|% 10,00
|
|IDEAS
|38,74
|3.279.535
|% 9,99
|
|DIRIT
|6,50
|2.117.635
|% -9,97
|
|EMNIS
|27,80
|632.288
|% -9,97
|
|NIBAS
|25,68
|4.137.822
|% -9,96
|
|RODRG
|21,16
|1.581.122
|% -9,96
|
|KRONT
|57,10
|26.474.537
|% -9,94
|
|PETKM
|5,22
|1.829.402.947
|% 1,16
|
|THYAO
|13,11
|1.461.675.022
|% 2,18
|
|KOZAL
|128,60
|1.341.069.999
|% -3,67
|
|SASA
|42,00
|1.300.451.021
|% 5,16
|
|EKGYO
|2,27
|1.151.896.922
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,27
|1.151.896.922
|% 0,00
|
|PETKM
|5,22
|1.829.402.947
|% 1,16
|
|IHLAS
|0,88
|204.409.001
|% -2,22
|
|TSKB
|1,71
|379.078.086
|% -1,72
|
|SKBNK
|1,35
|287.908.782
|% -1,46
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2333
|7,2425
|% 1,02
|
|Euro
|8,8600
|8,8695
|% 1,64
|
|Sterlin
|10,2193
|10,2706
|% 1,12
|
|Frank
|7,9661
|8,0141
|% 1,15
|
|Riyal
|1,9265
|1,9362
|% 1,08
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-14,89
|
|Altın Gr.
|416
|417
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|4,00
|
|Tam
|2.757
|2.827
|-1,49
|
|Yarım
|1.333
|1.367
|-0,72
|
|Çeyrek
|668
|684
|-0,36
|
|Gümüş.Ons
|27,89
|27,94
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|0,07
|
|B. Petrol
|66,49
|66,49
|0,31
|