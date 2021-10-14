***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 2020 yıllarına ait faaliyet sonucuna ilşkin kar dağıtılıp dağıtılmaması hususunda Genel Kurul'un onayına sunulacak Yönetim Kurulu kararı hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 14.10.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KERVN, TRACEYLN91B0 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KERVN, TRACEYLN91B0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.10.2021 tarihinde yaptığı toplantısındaŞirketimizin 2019 ve 2020 yılları faaliyet dönemilerine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kâr – Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemlerinde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi hususunda Genel Kurul'umuza teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.2019 ve 2020 yıllarına ait kar payı dağıtımına ilişkin tablolar ekte pdf olarak verilmiştir.Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 KERVN 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdfEK: 2 KERVN 2020 yılı kar dağıtım tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 588.505.0802. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.105.657* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -412.423.181 -464.121.1534. Vergiler ( - ) 28.321.720 05. Net Dönem Kârı -403.471.974 -464.121.1536. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -525.244.369 -183.430.3937. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970919BIST