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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.10.2021 19:41



***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 2020 yıllarına ait faaliyet sonucuna ilşkin kar dağıtılıp dağıtılmaması hususunda Genel Kurul'un onayına sunulacak Yönetim Kurulu kararı hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 14.10.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KERVN, TRACEYLN91B0 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KERVN, TRACEYLN91B0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.10.2021 tarihinde yaptığı toplantısında
Şirketimizin 2019 ve 2020 yılları faaliyet dönemilerine ait "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ve Kâr – Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde
01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 ve 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemlerinde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi hususunda Genel Kurul'umuza teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.
2019 ve 2020 yıllarına ait kar payı dağıtımına ilişkin tablolar ekte pdf olarak verilmiştir.
Sayın, Pay sahiplerimizin bilgisine sunulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KERVN 2019 yılı kar dağıtım tablosu.pdf
EK: 2 KERVN 2020 yılı kar dağıtım tablosu.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 588.505.080
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.105.657

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -412.423.181 -464.121.153
4. Vergiler ( - ) 28.321.720 0
5. Net Dönem Kârı -403.471.974 -464.121.153
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -525.244.369 -183.430.393
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970919


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Tam 3.488 3.576 55,73  
Yarım 1.686 1.730 26,96  
Çeyrek 846 865 13,48  
Gümüş.Ons 23,48 23,51 0,40  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,19  
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