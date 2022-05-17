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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.05.2022 14:16
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Hususunda Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 18.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.05.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
KERVN, TRACEYLN91B0 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
KERVN, TRACEYLN91B0 0 0

Ek Açıklamalar
01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap döneminde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi hususu 17.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen olan Olağan Genel Kurul'da ortakların onayıyla kabul edilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KYH 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU pdf.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 588.505.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.172.119
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı -58.180.154 -535.667.995
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı -58.180.154 -535.667.995
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -910.729.592 -545.833.841
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030826


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Tam 6.176 6.331 39,70  
Yarım 2.985 3.063 19,20  
Çeyrek 1.497 1.531 9,61  
Gümüş.Ons 21,62 21,64 -0,01  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 0,01  
B. Petrol 113 113 1,43  
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