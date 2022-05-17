***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Hususunda Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 18.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 17.05.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)KERVN, TRACEYLN91B0 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)KERVN, TRACEYLN91B0 0 0Ek Açıklamalar01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap döneminde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesi hususu 17.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen olan Olağan Genel Kurul'da ortakların onayıyla kabul edilmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 KYH 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU pdf.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUKERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 588.505.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 4.172.119Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -58.180.154 -535.667.9954. Vergiler ( - )5. Net Dönem Kârı -58.180.154 -535.667.9956. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -910.729.592 -545.833.8417. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem KarıYıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030826BIST