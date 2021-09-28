***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
28.09.2021 18:19
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Konut (Villa)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Muradiye Mah. Çekirge Caddesi N75/1 Osmangazi/Bursa
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27.09.2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,54310
Kira Bedeli ve Koşulları
53.100 TL/AY (KDV DAHİL) 3'er Aylık dönemlerde 159.300 TL Peşin
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
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İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,170000
Karşı Taraf
Abrich Investment Limited -Türkiye Bursa Şubesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiracı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/09/2021
Kira Süresi
Yıllık. (Her yıl kira bedelinin %15 oranında arttırılarak güncellenmesi kaydi ile 15 yıl)
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
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Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Emsal Değer ile kiralanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
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Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 27.09.2021 tarihli kararı ile Şirketimize ait Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi N75/1 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan villa niteliğindeki gayrimenkul'ün KDV dahil Aylık 53.100 TL bedel ile, kira bedelinin her yıl %15 artışla tekrar belirlenmesi şartıyla Merkezi Britanya'da bulunan Abrich Investment Limited Şirketi'nin Türkiye Bursa Şubesi'ne kiralanması hususunda karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965593
BIST