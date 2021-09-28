***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiKonut (Villa)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüMuradiye Mah. Çekirge Caddesi N75/1 Osmangazi/Bursaİşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27.09.2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)0,54310Kira Bedeli ve Koşulları53.100 TL/AY (KDV DAHİL) 3'er Aylık dönemlerde 159.300 TL PeşinAyni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,170000Karşı TarafAbrich Investment Limited -Türkiye Bursa ŞubesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKiracıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/09/2021Kira SüresiYıllık. (Her yıl kira bedelinin %15 oranında arttırılarak güncellenmesi kaydi ile 15 yıl)Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniEmsal Değer ile kiralanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 27.09.2021 tarihli kararı ile Şirketimize ait Muradiye Mahallesi Çekirge Caddesi N75/1 Osmangazi/Bursa adresinde bulunan villa niteliğindeki gayrimenkul'ün KDV dahil Aylık 53.100 TL bedel ile, kira bedelinin her yıl %15 artışla tekrar belirlenmesi şartıyla Merkezi Britanya'da bulunan Abrich Investment Limited Şirketi'nin Türkiye Bursa Şubesi'ne kiralanması hususunda karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965593BIST