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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

10.11.2021 19:46
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi


***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
4 adet Tarla
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Meşelik mahallesi-Kemerdagı Mevkii MİLAS-UĞLA 269 ada /3 parsel 5.327,56 m2 TARLA 269 ada/4 parsel 5.001,77 m2 TARLA 269 ada/5 parsel 5.039,30 m2 TARLA 269 ada/6 parsel 5.284,78 m2 TARLA
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.11.2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
0,6621
Kira Bedeli ve Koşulları
30.500.- TL/ AY KDV DAHİL (3'er Aylık Eşit Ödeme)
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,10
Karşı Taraf
Abrich Investment Limited Merkezi Britanya-Türkiye İstanbul Şubesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiracı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/11/2021
Kira Süresi
Yıllık. (Her yıl kira bedelinin %15 oranında arttırılarak güncellenmesi kaydi ile 15 yıl)
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Emsal Değer ile kiralanmıştır
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarihli kararı ile Şirketimiz aktiflerinde kayıtlı bulunan,  Meşelik mahallesi-Kemerdagı Mevkii MİLAS-MUĞLA adresindeki, Ada/Parsel N 269 ada /3 parsel ve 269 ada /4 parsel ve 269 ada /5 parsel ve 269 ada/6 parsel  deki tarlaların mevcut hali ile 3'er aylık eşit ödemelerle KDV Dahil Aylık 30.500.- TL bedel ile kira bedelinin her yıl %15 artışla tekrar belirlenmesi şartıyla 15 yıl süre ile Abrich Investment Limited Merkezi Britanya-Türkiye İstanbul Şubesi'ne kiraya verilmesine, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976922


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OZRDN 8,47 31.021.127 % 10,00  
DOAS 41,52 119.598.763 % 9,96  
ATATP 53,00 99.957.632 % 9,96  
OYLUM 8,85 20.074.366 % 9,94  
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Riyal 2,6308 2,6440 % 0,55  
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Altın Gr. 592 592 6,16  
Cumhuriyet 3.932 3.992 61,00  
Tam 3.913 4.011 58,95  
Yarım 1.891 1.940 28,52  
Çeyrek 949 970 14,25  
Gümüş.Ons 25,23 25,26 0,55  
Gümüş Gr. 8,02 8,04 0,23  
B. Petrol 82,77 82,77 0,13  
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