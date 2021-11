***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi









***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak TesisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİşlemin NiteliğiMaddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği2 adet Arsaİşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKükürtlü Mahallesi.3934 ada 19 ve 34.parseller OSMANGAZİ-BURSA Cinsi: 2 adet ARSA ADA/PARSEL 3934 ADA 19 VE 34.PARSELLER Yüzölçümü (m2) 3934 ADA 19 PARSEL 2.715,56 M2 3934 ADA 34 PARSEL 1.144,15 M2İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi10.11.2021İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Evetİşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)1,50Kira Bedeli ve Koşulları65.000.-TL./AY KDV DAHİL (3'er Aylık Eşit Ödeme)Ayni Hak Bedeli ve Koşullarıİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)0,20Karşı TarafAbrich Investment Limited Merkezi Britanya-Türkiye İstanbul ŞubesiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiKiracıVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/11/2021Kira SüresiYıllık. (Her yıl kira bedelinin %15 oranında arttırılarak güncellenmesi kaydi ile 15 yıl)Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniEmsal Değer ile kiralanmıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarihli kararı ile Şirketimiz aktiflerinde kayıtlı bulunan, Kükürtlü Mahallesi.3934 ada 19 ve 34.parseller OSMANGAZİ-BURSA adresindeki iki adet arsamızın, mevcut hali ile 3'er aylık eşit ödemelerle KDV Dahil aylık 65.000.- TL.bedel ile kira bedelinin her yıl %15 artışla tekrar belirlenmesi şartıyla Abrich Investment Limited Merkezi Britanya-Türkiye İstanbul Şubesi'ne kiraya verilmesine, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976923BIST