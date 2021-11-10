***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
10.11.2021 19:47
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği
Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
2 adet Arsa
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Kükürtlü Mahallesi.3934 ada 19 ve 34.parseller OSMANGAZİ-BURSA Cinsi: 2 adet ARSA ADA/PARSEL 3934 ADA 19 VE 34.PARSELLER Yüzölçümü (m2) 3934 ADA 19 PARSEL 2.715,56 M2 3934 ADA 34 PARSEL 1.144,15 M2
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.11.2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
1,50
Kira Bedeli ve Koşulları
65.000.-TL./AY KDV DAHİL (3'er Aylık Eşit Ödeme)
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0,20
Karşı Taraf
Abrich Investment Limited Merkezi Britanya-Türkiye İstanbul Şubesi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Kiracı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/11/2021
Kira Süresi
Yıllık. (Her yıl kira bedelinin %15 oranında arttırılarak güncellenmesi kaydi ile 15 yıl)
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Emsal Değer ile kiralanmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarihli kararı ile Şirketimiz aktiflerinde kayıtlı bulunan, Kükürtlü Mahallesi.3934 ada 19 ve 34.parseller OSMANGAZİ-BURSA adresindeki iki adet arsamızın, mevcut hali ile 3'er aylık eşit ödemelerle KDV Dahil aylık 65.000.- TL.bedel ile kira bedelinin her yıl %15 artışla tekrar belirlenmesi şartıyla Abrich Investment Limited Merkezi Britanya-Türkiye İstanbul Şubesi'ne kiraya verilmesine, Karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976923
BIST