***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
12.10.2020 10:02
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880649
BIST
12:111.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,76
|Açılış
|: 1.169
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166
|
1.178
En Düşük
1.169
12:117,8990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0426
|Açılış
|: 7,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9138
En Düşük
7,8372
12:119,3285
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,3482
En Düşük
9,2629
12:11488,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,49
|Açılış
|: 488,14
|
|Önceki Kapanış
|: 487,66
|
490,02
En Düşük
485,30
BIST En Aktif Hisseler12:11
|RALYH
|5,94
|8.194.150
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,10
|2.335.203
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,84
|1.656.596
|% 10,00
|
|ITTFH
|8,04
|111.269.623
|% 9,99
|
|DYOBY
|15,97
|95.375.267
|% 9,99
|
|TKURU
|445,70
|1.148.123
|% -10,00
|
|BALAT
|13,23
|232.292
|% -10,00
|
|DENGE
|5,40
|391.468
|% -10,00
|
|BMELK
|10,80
|614.034
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,42
|403.498
|% -10,00
|
|PETKM
|4,63
|766.531.186
|% 0,43
|
|ZOREN
|2,93
|603.528.537
|% 6,16
|
|ISFIN
|4,13
|500.204.794
|% 4,56
|
|GARAN
|7,15
|471.642.938
|% 0,70
|
|SISE
|6,92
|331.445.882
|% 0,14
|
|ZOREN
|2,93
|603.528.537
|% 6,16
|
|PETKM
|4,63
|766.531.186
|% 0,43
|
|EKGYO
|1,83
|284.376.686
|% 1,67
|
|ISFIN
|4,13
|500.204.794
|% 4,56
|
|ODAS
|3,35
|327.037.745
|% 5,35
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8958
|7,8990
|% 0,54
|
|Euro
|9,3210
|9,3285
|% 0,37
|
|Sterlin
|10,2449
|10,2963
|% 0,25
|
|Frank
|8,6324
|8,6844
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0989
|2,1095
|% 0,52
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-7,72
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,41
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.270
|-15,00
|
|Tam
|3.215
|3.294
|2,35
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|1,14
|
|Çeyrek
|779
|797
|0,57
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,04
|
|B. Petrol
|42,16
|42,16
|-0,69
|