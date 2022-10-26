***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
26.10.2022 10:13
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa Başkanlığı'nın yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074248
BIST
11:303.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 22,12
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.990
11:3018,6122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
11:3018,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1346
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,6964
En Düşük
18,4735
11:30999,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 10,83
|Açılış
|: 999,62
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.001,34
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler11:30
|GOLTS
|107,20
|53.118.685
|% 9,95
|
|DOGUB
|10,29
|4.791.447
|% 9,94
|
|ATSYH
|120,00
|838.800
|% 9,09
|
|TUREX
|15,80
|13.274.023
|% 8,15
|
|ORMA
|54,00
|277.128
|% 8,09
|
|AGYO
|7,53
|28.037.172
|% -9,93
|
|UFUK
|63,05
|1.764.441
|% -6,80
|
|ACSEL
|58,35
|42.152.909
|% -5,89
|
|ALKA
|37,34
|132.381.568
|% -5,47
|
|AKGRT
|4,48
|27.273.826
|% -4,07
|
|THYAO
|101,00
|2.018.337.518
|% 0,50
|
|AKBNK
|15,80
|1.098.886.728
|% 1,80
|
|SISE
|33,90
|838.472.912
|% 0,24
|
|SASA
|104,70
|801.991.317
|% -0,29
|
|HEKTS
|29,08
|665.697.453
|% 3,86
|
|SKBNK
|2,12
|382.747.479
|% -1,85
|
|TSKB
|3,17
|544.166.131
|% -0,31
|
|EKGYO
|4,58
|387.294.699
|% 1,10
|
|AKBNK
|15,80
|1.098.886.728
|% 1,80
|
|YKBNK
|9,62
|613.883.108
|% 1,05
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6036
|18,6122
|% 0,05
|
|Euro
|18,6703
|18,6854
|% 0,73
|
|Sterlin
|21,4802
|21,5879
|% 0,95
|
|Frank
|18,7627
|18,8758
|% 0,71
|
|Riyal
|4,9351
|4,9598
|% 0,02
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.673
|19,31
|
|Altın Gr.
|999
|999
|10,33
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.712
|6.790
|32,00
|
|Yarım
|3.270
|3.319
|18,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.662
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,74
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,18
|
|B. Petrol
|91,36
|91,36
|-0,38
|