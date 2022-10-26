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***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

26.10.2022 10:13
***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa Başkanlığı'nın yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074248


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Frank 18,7627 18,8758 % 0,71  
Riyal 4,9351 4,9598 % 0,02  
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Altın Gr. 999 999 10,33  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.712 6.790 32,00  
Yarım 3.270 3.319 18,00  
Çeyrek 1.640 1.662 10,00  
Gümüş.Ons 19,72 19,74 0,39  
Gümüş Gr. 11,75 11,77 0,18  
B. Petrol 91,36 91,36 -0,38  
Seans Raporu 11:30
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